Cardi B ricoverata per un’emergenza medica: l’annuncio social spaventa i fan. Come sta la cantante statunitense.

La famosa cantante statunitense Cardi B ha allarmato i suoi fan dopo essere stata ricoverata per un’emergenza medica. L’annuncio del ricovero ha preoccupato i suoi follower, ma ha anche aggiornato sulle sue prossime apparizioni pubbliche. Scopriamo che cosa è successo alla cantante.

Paura per Cardi B: il messaggio social

In un messaggio pubblicato su Instagram, la celebre rapper ha condiviso la sua tristezza per non poter partecipare al prestigioso ONE MusicFest di Atlanta, dove era attesa con grande entusiasmo.

“Sono così triste nel condividere questa notizia, ma sono stata in ospedale per riprendermi da un’emergenza medica negli ultimi due giorni e non potrò esibirmi al festival” ha scritto Cardi B, rassicurando però i fan che tornerà presto in piena forma.

L’artista vincitrice di un Grammy nel 2019 avrebbe dovuto esibirsi al festival musicale insieme ad altri artisti di rilievo come Earth, Wind & Fire, Nelly, Gunna e GloRilla. Tuttavia, il suo stato di salute non le ha permesso di prendere parte all’evento.

Lo scherzo telefonico che ha esasperato Cardi B

Oltre all’emergenza medica, la rapper ha rivelato di essere stata vittima di un crudele scherzo telefonico. In una recente diretta Instagram, Cardi B si è mostrata furiosa per una chiamata anonima fatta ai servizi di protezione dell’infanzia, in cui si affermava che i suoi figli fossero in pericolo. “Questi scherzi sono arrivati troppo lontano” ha detto visibilmente esasperata, annunciando che prenderà provvedimenti legali contro i responsabili.

L’episodio ha acceso i riflettori sulla vita privata della rapper, che ha sottolineato come, nonostante la sua fama, non tollererà interferenze o attacchi contro la sua famiglia.

La madre di tre figli, avuti dal rapper Offset, ha dichiarato di spendere ingenti somme per garantire il meglio ai suoi bambini, evidenziando che la loro educazione e cura sono una priorità assoluta.