Eros Ramazzotti festeggia i 61 anni con una festa speciale, amici e familiari in Franciacorta: ecco chi c’era.

Nella giornata di ieri, 28 ottobre, Eros Ramazzotti ha compiuto 61 anni. Il celebre cantante ha deciso di festeggiare questo importante traguardo tra le splendide colline della Franciacorta, in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Tra questi vi erano volti della musica italiana molto conosciuti.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

Eros Ramazzotti: chi erano gli invitati alla festa

La festa si è tenuta a Erbusco, il luogo che Ramazzotti considera il suo rifugio personale, dove può ritrovare pace e tranquillità lontano dai riflettori. Tra gli ospiti d’onore, c’erano Biagio Antonacci e Max Pezzali, amici di lunga data con cui il cantante ha condiviso anni di carriera e momenti indimenticabili.

Eros Ramazzotti

Il pranzo è stato un’occasione per riunirsi e festeggiare in un clima di grande armonia, tra brindisi, canti e dediche speciali che hanno reso il compleanno di Ramazzotti un momento di forte connessione e amicizia.

Ma non potevano mancare i membri della sua famiglia, che non hanno perso l’occasione per augurare buon compleanno anche sui social.

Eros Ramazzotti: gli auguri social dei vip

Prima del pranzo, una pioggia di auguri è arrivata a Eros Ramazzotti attraverso i social media. La figlia Aurora Ramazzotti è stata tra le prime a fare gli auguri al padre, condividendo una dolce foto di lui con il nipotino Cesare, accompagnata da un messaggio affettuoso: “Il mio papotti oggi compie 16 anni“.

Anche Michelle Hunziker, ex moglie e madre di Aurora, ha voluto ricordare il compleanno dell’artista pubblicando una storia su Instagram e scrivendo: “Auguri Ramazza”.

Oltre alla famiglia, anche colleghi e amici del mondo della musica hanno celebrato il compleanno del cantante. Tra questi Laura Pausini, Andrea Bocelli e Gigi D’Alessio, che hanno condiviso affettuosi messaggi di auguri, dimostrando il grande affetto che il mondo della musica italiana nutre per Eros.