Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò in ansia: “Si comporta in modo strano”

Cosa succede a casa di Andrea Zenga e di Rosalinda Cannavò? Il ragazzo ha manifestato della preoccupazione per una strana situazione.

Dopo essere diventati genitori, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno intrapreso una nuova vita. Con loro, oltre al resto della famiglia, anche il caro amico a quattro zampe Chinu. Proprio sul cagnolino, però, la coppia sembra avere qualche preoccupazione nata dopo l’arrivo della loro piccola Camilla. I dettagli li ha forniti proprio Andrea sui social.

Andrea Zenga in ansia per il cagnolino

Rosalinda Cannavò

Attraverso una storia su Instagram, Zenga ha spiegato le sue preoccupazioni per Chinu. Ansie che sarebbero arrivate dopo la nascita della piccola Camilla, la prima figlia, sua e di Rosalinda.

Andrea ha spiegato: “Ho paura che Chinu sia triste e mi sembra stia così da quando è nata Camilla”. E ancora facendo alcuni esempi di situazioni che l’hanno portato a pensare questa cosa: “Ad esempio, prende e va a letto da solo quando siamo tutti sul divano, non ha mai voglia di uscire con me e dorme tanto. Per fortuna, mangia ed è affamato, quindi, non è un problema fisico… Ma che vada a letto da solo senza di noi non era mai capitato. Io sto cercando di coinvolgerlo il più possibile e coccolarlo”.

Il dettaglio della prima notte

Appena tornati a casa dopo la nascita di Camilla, sia Zenga che la Cannavò avevano raccontato come fosse andata la prima notte della piccola ma anche quella del cagnolino: “La prima notte di Chinu e Camilla insieme”, aveva detto Andrea. “Sapete quanto ci tenga a non farlo soffrire di gelosia e per ora è stato fantastico. Ha dormito di fianco alla culla e ad ogni movimento di Camilla, si alzava insospettito e quando Rosi allatta, le si siede sempre accanto. Speriamo continui così, anche se sembra un po’ confuso!”. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti sulla “nuova” famiglia allargata.