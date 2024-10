Alessandra Celentano furiosa ad Amici: “Avete un minimo di pensiero vostro?”

Momento di tensione nella scuola di Amici con la maestra Alessandra Celentano arrabbiatissima con alcuni allievi.

Quando si parla della maestra Alessandra Celentano ad Amici nessuno è mai troppo tranquillo. Ancora di più quando la prof decide di assegnare dei compiti. Nell’ultimo daytime, infatti, ecco il “panico” tra gli allievi dopo un’assegnazione della maestra. Alcuni studenti hanno scelto di non svolgere quanto deciso dalla Cele scatenandone la forte reazioni.

Alessandra Celentano su tutte le furie ad Amici

Alessandra Celentano

Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda di Amici su Canale 5, la Celentano ha assegnato un compito ai ballerini ma qualcuno si è rifiutato di farlo scatenando la sua forte reazione.

“Era vostro compito pensare di chiamare i vostri professori e non certo io che devo chiedere a loro come svolgere il mio lavoro che lo faccio da una vita […]. Però avete detto subito sì tutti e due, ma un minimo di autonomia, di pensiero vostro ce l’avete o non ce l’avete?”, ha tuonato la professoressa.

Successivamente i ballerini si sono spiegati con la maestra ma non hanno comunque convinto la donna. A eseguire il compito, quindi, sono stati solo in tre.

La maestra Celentano vuole che i ballerini siano coerenti con le loro scelte e vuole sapere chi tra loro farà il compito in classe e chi no #Amici24 pic.twitter.com/YrOiaUSKag — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 29, 2024

La classifica della prof

Ad ogni modo, alla fine, il compito della professoressa Celentano è stato svolto da Alessia, Teodora e Daniele che sono stati valutati da lei e dagli altri rispettivi professionisti di riferimento. Al netto di quelle che sono state le polemiche su questa assegnazione, i ragazzi che si sono esibiti sono rimasti contenti di aver eseguito il lavoro. Dello stesso avviso anche l’insegnante che non ha fatto sconti con le votazioni.

Infatti, alla fine di tutto, è stata stilata una classifica. La graduatoria dei voti ha visto Alessio vincere con 7.5 (8 dato dalla Cele), Teodora al secondo posto con 7.1 e Daniele alle sue spalle con 7.