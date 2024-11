Ornella Vanoni non ce l’ha fatta a presentarsi da Fabio Fazio. Un problema di salute la costringe a casa. Come sta la cantante.

Ornella Vanoni, ormai presenza fissa della trasmissione Che Tempo Che Fa, non si è presentata in studio nella puntata di domenica sera, lasciando i fan preoccupati. La celebre cantante, che ha recentemente festeggiato i suoi 90 anni, ha comunicato in diretta con Fabio Fazio di essere stata costretta a casa.

Ma come sta la cantante? Scopriamo le cause della sua assenza.

Ornella Vanoni: un imprevisto problema di salute

Nel corso della telefonata in diretta tra la cantante e Fabio Fazio, Ornella Vanoni ha spiegato con il suo solito spirito la ragione della sua assenza.

“Ho un dolore lancinante allo stomaco, un attacco gastroesofageo” ha raccontato la cantante a Fazio, che l’ha ascoltata con affetto.

Nonostante la serietà della situazione, Vanoni non ha perso l’occasione per scherzare. “Mi hanno tolto tutto, posso mangiare solo polenta e patate” ha scherzato la Vanoni.

La telefonata ha subito suscitato reazioni sui social network, dove i fan della cantante hanno espresso affetto e preoccupazione per le sue condizioni.

La gag tra Ornella Vanoni e Fabio Fazio

Durante la telefonata, non sono mancati momenti di comicità tra Fabio Fazio e Ornella Vanoni.

Quando il conduttore ha proposto di mandare il professor Roberto Burioni a farle visita per darle consigli medici, Vanoni ha risposto con un deciso “No, no, sono a posto!“, scatenando l’ilarità in studio.

Prima di concludere il collegamento, la cantante ha chiuso con una battuta: “Finalmente non arrivo a Natale!” richiamando ironicamente una frase già usata in passato.

Tuttavia, con la sua ironia la cantante ha rassicurato i fan e le persone presenti in studio sulla sua condizione di salute. Di conseguenza, possiamo sperare che Ornella Vanoni sarà presente già dalla prossima puntata.