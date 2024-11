Lorenzo Spolverato del Grande Fratello fa marcia indietro con Shaila Gatta: “Non siami fidanzati, faccio il mio percorso”.

Dopo settimane di passione, baci alla luce del sole e coccole sotto le lenzuola, la coppia nata al Grande Fratello fa un passo indietro. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i due concorrenti che, durante la loro trasferta a Gran Hermano, hanno ceduto alla passione. Al loro ritorno non sono mancati baci ed effusioni, dimostrazioni che lasciavano intendere che la loro unione fosse ormai ufficiale. Di certo, però, gli inquilini e i telespettatori non si aspettavano la dichiarazione di Lorenzo che ha scioccato tutti.

Grande Fratello, Lorenzo ci ripensa: “Siamo liberi”

Durante una conversazione con Yulia, Lorenzo ha confessato: “Io non sono responsabile di come altri vedono me e lei. Non sono il suo fidanzato. Se stiamo insieme? No ma va. Appunto oggi me l’hanno chiesto due o tre volte e io ho detto ‘ma fidanzato di che?!‘“.

Il concorrente del GF ha, poi, ribadito durante una conversazione con Helena Prestes: “Sì è vero che dicevo che volevo fare questo percorso da solo e non volevo una fidanzata. Infatti lei non è la mia fidanzata. Poi è capitata questa cosa“.

Ma le rivelazioni non si fermano qui.

Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta: “Ognuno fa il suo percorso”

In vena di confessioni, Lorenzo ha raccontato a Helena: “Quando sono tornato qui non ti ho parlato molto per una serie di paure. La cosa con Shaila è capitata. Non è vero che mi comporto con lei da fidanzato. Qui ci sono state un’insieme di cose da quando siamo tornati“.

Ha, inoltre, aggiunto: “Poi non è semplice da spiegare. Io a lei ho detto ‘qui dentro siamo liberi, io faccio il mio percorso e tu il tuo’. E lei sa tutto questo ed è bravissima su questo e mi rispetta, ha capito come la penso“.