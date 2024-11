L’attrice Margot Sikabonyi, Maria in Un medico in famiglia, rivela dettagli shock sul suo passato, dal set all’amore.

Che fine ha fatto Margot Sikabonyi, Maria Martini di Un medico in famiglia? L’attrice ha rotto il silenzio e rivelato aspetti profondi della sua esperienza nella serie e del percorso che ne è seguito.

In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha spiegato come la fama arrivata in giovane età abbia influenzato la sua vita, spingendola ad allontanarsi dal mondo televisivo per cercare un significato più profondo nella sua esistenza. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Margot Sikabonyi rivela “Il successo non mi dava gioia”

Margot aveva solo 15 anni quando “Un Medico in Famiglia” divenne una delle fiction più seguite d’Italia, raggiungendo milioni di spettatori. Ma il successo non era per lei motivo di gioia.

“Quando è esploso il successo, avevo 15 anni. Arrivavano offerte dal cinema, ma io non trovavo gioia in niente” ha raccontato.

Poi la fuga: “Appena ho avuto 18 anni, sono scappata, cercando qualcosa, non sapevo cosa. Sono andata a Parigi, poi a studiare Biologia Marina, lontanissimo, dall’altra parte del mondo” ha raccontato.

Ma durante le riprese ci fu anche spazio per l’amore. Sikabonyi si innamorò di Pietro Sermonti, suo partner sul set, con il quale ha avuto una relazione tormentata che ha lasciato segni profondi nella sua vita personale.

“Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate” ha ricordato, svelando le difficoltà di mantenere la professionalità nonostante le vicende sentimentali complicate. Dopo anni di alti e bassi, Margot ha finalmente scelto di allontanarsi dalla serie per ritrovare sé stessa e concentrarsi su nuove esperienze di vita e crescita personale.

Margot Sikabonyi: cosa fa oggi

Oggi Margot è un’insegnante di yoga e ha scritto un romanzo, “Lara vuole essere felice – Romanzo zen”, dove esplora i temi della crescita interiore e della ricerca della felicità.

Anche il ruolo di madre ha arricchito la sua vita, ma è con il libro che Margot vuole trasmettere alle persone l’importanza di connettersi con la propria essenza e accettare l’imperfezione.

Tra i suoi sogni futuri, vede anche un possibile ritorno sul grande schermo, ma con una prospettiva diversa, più centrata su autenticità e equilibrio interiore.