“Ho preso una decisione non semplice”: la scelta di Francesca Michielin

La decisione di Francesca Michielin per la sua vita personale e soprattutto professionale. L’annuncio via social: le parole.

Protagonista a Sanremo 2025 tra musica e qualche incidente “previsto” (o gufato), di troppo, Francesca Michielin ha preso una importantissima decisione per la sua carriera che, in qualche modo, avrà degli effetti anche dal punto di vista personale. La cantante ha annunciato la svolta tramite un lungo messaggio sui social.

Francesca Michielin: ‘Fango in paradiso’ e Sanremo

La sua canzone, ‘Fango in paradiso’ ha avuto grande successo dopo il Festival di Sanremo 2025. Al netto di una posizione in classifica non brillante, il brano di Francesca Michielin ha raccolto diversi pareri positivi da parte della critica e, soprattutto, cosa sempre molto importante se non fondamentale, da parte del suo pubblico.

Francesca Michielin sul palco dell'Ariston a Sanremo 2025

Al netto di tutto questo, la cantante aveva rivelato che, con ogni probabilità, nel 2026 non si presenterà alla kermesse in gara all’Ariston anche per evitare di finire un’altra volta nelle zone meno nobili della graduatoria.

La decisione sul futuro: l’annuncio

Ma per il futuro, a quanto pare, le novità non sono finite per la Michielin. La ragazza, infatti, tramite le proprie stories Instagram, ha comunicato una importante decisione che riguarda, appunto, la sua carriera, ovvero la separazione dalla nota manager Marta Donà, fresca “vincitrice” con Olly del Festival 2025.

“Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management“, ha esordito l’artista nelle stories Instagram. “Ringrazio Marta (Donà ndr) e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio. ‘È stata una figata’”, ha concluso la Michielin.