“Mi ha chiamato”: la novità su Vittorio Sgarbi

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi continuano ad essere sotto la lente di ingradimento di tutti: l’ultimo aggiornamento.

Il toccante ricordo della compagna di Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, aveva destato particolare attenzione e anche una certa preoccupazione per le condizioni del critico d’arte. Adesso, ecco l’ultimo aggiornamento arrivato dalla sorella dell’uomo, Elisabetta, a margine della conferenza stampa per la presentazione de “La Milanesiana 2025”.

Vittorio Sgarbi: la situazione sulla depressione

La grande attenzione mediatica sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi è destinata a tenere banco ancora per diverso tempo. La situazione del critico d’arte, alle prese con la depressione e ricoverato al Gemelli, sembra essere in lieve miglioramento anche se non vi sono notizie ufficiali sulle attuali reali condizioni.

Elisabetta Sgarbi – www.donnaglamour.it

Il volto noto anche dei salotti tv, come detto. è alle prese con la depressione e, dopo un periodo nel quale rifiutava di alimentarsi, ha piano piano deciso di riprendere ad accettare di sostenersi e alimentarsi. Una notizia sicuramente confortante alla quale, in queste ore, ha fatto eco un aggiornamento da parte di sua sorella, Elisabetta.

La chiamata: parla Elisabetta Sgarbi

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione de “La Milanesiana 2025” a Milano, infatti, Elisabetta Sgarbi, sorella del critico, ha avuto un particolare momento di commozione parlando alla stampa presente. Nello specifico, la donna editrice e direttrice artistica della rassegna culturale, è apparsa emozionata mentre ha raccontato ai presenti di aver ricevuto una chiamata da parte del fratello.

“Questa mattina mi ha chiamato per augurarmi una buona conferenza stampa”, ha fatto sapere Elisabetta sul fratello. Alle parole ha fatto seguito un momento di silenzio che è parso piuttosto un istante di esitazione e commozione al quale si è aggiunto un applauso della platea. Nessuna indicazione ulteriore sul volto tv, ma almeno un aggiornamento, l’ultimo, direttamente da un componente della sua famiglia.