Alle prese con la depressione, Vittorio Sgarbi è tornato a far parlare anche per il recente messaggio della compagna, Sabrina Colle.

La situazione legata alla salute di Vittorio Sgarbi resta all’ordine del giorno. Il critico d’arte, infatti, è alle prese con la depressione e si trova ricoverato al Gemelli. Sulle sue condizioni aveva dato alcuni aggiornamenti sua figlia Evelina. In queste ore, invece, è intervenuta la compagna, Sabrina Colle, con tanto di foto e ricordo di un momento vissuto insieme.

Come sta Vittorio Sgarbi

Dopo la diffusione della notizia sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi nelle scorse settimane, sono stati diversi i rumors relativi al critico d’arte. Il volto noto anche dei salotti tv è alle prese con la depressione e, dopo un periodo nel quale rifiutava di alimentarsi, sembra che piano piano abbia deciso di riprendere ad accettare di sostenersi.

Vittorio Sgarbi – www.donnaglamour.it

Sebbene non siano arrivate vere e proprie notizie sulla salute del critico, tramite sua figlia Evelina e successivamente attraverso aggiornamenti da parte del suo staff, è stato possibile capire che Sgarbi si trovi ricoverato ma circondato dall’affetto dei suoi cari. In particolare della compagna Sabrina Colle che proprio in queste ore ha condiviso un importante messaggio/ricordo sui social.

Il messaggio della compagna Sabrina Colle

Con un post su Instagram con tanto di foto che riguardare lei e Sgarbi, la Colle ha mostrato uno scatto di circa 20 anni fa: “Myanmar, 20 anni fa… il paese che mi è rimasto dentro durante tutto questo tempo e il desiderio di ritornarci è sempre stato vivo da non permettermi di alimentare altre fantasie di viaggi segreti”, ha scritto la donna.

“Quel sentimento, o meglio, quella sensazione depositata nei miei occhi e nella mia mente, non mi ha mai abbandonato, facendomi sperare che saremmo tornati alla quiete che il Myanmar mi aveva trasmesso, anche se per i suoi abitanti, la vita in quegli anni, non fu così rassicurante come lo fu per me”, ha aggiunto facendo quasi un parallelo con quella serenità dell’epoca e il caos di oggi.

“Oggi, addirittura, è tragica, il Myanmar ha perso la bellezza della sua architettura, la solennità dei suoi templi , ma la purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo sempre insieme a te. Grazie Vittorio per l’indimenticabile viaggio“.