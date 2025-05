Nek, la figlia si è fidanzata: la reazione virale del cantante

Momento molto divertente tra Nek e sua figlia che gli ha comunicato di essersi fidanzata. Ecco la reazione del cantante: il video.

Dopo l’omaggio da applausi a Lucio Corsi, Nek torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non per questioni legate alla musica o alla televisione ma per un momento diventato virale sui social. Sua figlia, infatti, lo ha filmato mentre gli comunicava di avere un fidanzato. La reazione dell’artista è stata tutto un programma.

Nek e il “mood giusto” per una notizia dalla figlia

Come spesso accade all’interno di una famiglia, genitori e figli hanno un rapporto molto particolare. Lo stesso si può dire di Nek e di sua figlia che sono stati protagonisti in queste ore di un siparietto diventato virale nel giro di pochissimo tempo. “Papà, sei nel mood giusto oggi o no?”, ha domandato la figlia dell’artista al genitore.

Nek – www.donnaglamour.it

Alla domanda della figlia, però, il cantante non ha dato una risposta certa ma ha provato a capire il motivo del quesito. A quel punto, la ragazza non si è tenuta ha vuotato il sacco: “Ti ricordi quando la mamma ti aveva detto che mi piaceva un ragazzino? Ecco, ci siamo messi insieme“.

La figlia fidanzata: la reazione virale del cantante

La giovane ha quindi comunicato al padre di essersi fidanzata provocando in lui una primissima reazione: “Ah, è improvvisamente una giornata no allora”, ha detto Nek tra serio e ironico. La figlia ha proseguito nel raccontare qualche dettaglio in più e ha spiegato che il ragazzo abbia un anno più di lei e che frequenta la sua stessa scuola ma in un indirizzo diverso.

Dopo aver scoperto che la madre della ragazza già fosse informata, il cantante ha aggiunto: “Perché sono sempre l’ultimo a sapere le cose? Chi è?”. Tra i vari passaggi del botta e risposta tra i due, la giovane ha aggiunto: “Magari presto ci sposiamo”. Una frase che Nek ha accolto in modo molto particolare: “Se è così fan*ulo te e lui“, ha detto visibilmente infastidito ma sempre in modo ironico.