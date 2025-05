Lo sfogo di LDA, figlio di Gigi D’Alessio: “L’invidia sociale più forte del merito”

Il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, noto LDA, protagonista a Le Iene per sfogare la sua frustrazione per l’etichetta di raccomandato.

A Le Iene non è stato solo il momento del monologo di Sophie Codegoni ma anche quello di LDA, Luca D’Alessio, figlio del noto Gigi. Il ragazzo, cantante ed ex allievo anche della scuola di Amici, ha voluto parlare per sfogarsi per l’etichetta di raccomandato che, spesso, lo ha accompagnato nel suo percorso di crescita, personale e professionale.

LDA: il monologo a Le Iene

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Italia Uno de Le Iene, tra i protagonisti esterni alla trasmissione c’è stato, come anticipato, anche LDA, Luca D’Alessio, figlio di Gigi. Proprio il tema del suo nome, o meglio, del suo cognome, è stato oggetto del monologo che lo ha visto sfogare un certo fastidio per delle etichette che troppo spesso gli sono state date.

LDA – www.donnaglamour.it

“Sono cresciuto con un cognome che non ho scelto, ma che porto con rispetto”, ha esordito LDA. “Ho mosso i primi passi tra le note, in mezzo agli strumenti come lingua madre. Ho imparato tanto e tanto ancora devo imparare. Ma vi assicuro una cosa, nessun applauso si eredita […]”.

Lo sfogo e il sostegno di Christian De Sica

Dopo aver parlato di quanto abbia lavorato per conquistare ogni successo fin qui ottenuto e di quanto ancora debba imparare per raggiungere determinati livelli, il ragazzo ha proseguito: “[…] per molti non sono Luca, sono il ‘figlio di’. E mi chiamano raccomandato solo perché il talento non può convivere con un cognome noto, come se il cognome potesse suonare al posto mio”.

Il giovane ha aggiunto: “[…] Chiunque segua le orme dei propri genitori è costretto a vivere con una presunzione di colpevolezza. […] l’invidia sociale diventa più forte del merito, qualunque esso sia”.

Alle parole di LDA ha fatto seguito un messaggio di sostegno molto speciale arrivato direttamente da Christian De Sica che, senza giri di parole, ha commentato: “Ti capisco, ne so qualcosa… Ma fot*eten tu si gruoss”.