Sophie Codegoni racconta l’inferno vissuto con Basciano: minacce, stalking e la lotta per sua figlia, “Ho perso 10 chili”.

Sophie Codegoni, influencer e volto noto del Grande Fratello Vip, ha deciso di raccontare pubblicamente l’incubo che ha vissuto al fianco dell’ex compagno Alessandro Basciano. In una toccante intervista, la 24enne ha rivelato dettagli scioccanti della loro relazione, culminata in una denuncia per stalking e violenza psicologica. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Il braccialetto elettronico per lui, un orologio anti-stalking per lei

Il 30 aprile, la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano, stabilendo che l’ex concorrente del GF Vip debba mantenersi a 500 metri da Sophie Codegoni e dalla figlia Celine Blue.

A lui è stato imposto l’uso del braccialetto elettronico, mentre lei indossa un orologio fornito dai carabinieri, dotato di un pulsante di emergenza per ricevere aiuto immediato.

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha raccontato di essere stata vittima di un controllo ossessivo da parte di Basciano: “Ovunque andassi, lui lo sapeva. Mi mandava foto dei posti dove mi trovavo, diceva che mi avrebbe tolto la bambina“. Dopo mesi di paure, bodyguard e isolamento, a dicembre 2023 ha trovato il coraggio di denunciare. “Ho perso 10 kg, sono sola, ma rifarei tutto. L’ho fatto per me e per mia figlia” ha dichiarato l’influencer.

Un amore nato in TV e finito tra avvocati e tribunali

La storia tra Sophie e Alessandro era iniziata nel 2021 nella casa del GF Vip e sembrava una favola, culminata in una proposta di matrimonio a Venezia. Ma dietro le luci dei riflettori si nascondevano violenze verbali, gelosie e minacce.

“Non ero più io, lui voleva essere la mia unica priorità” ha confessato. Nonostante il dolore e le critiche, Codegoni ha scelto di esporsi per proteggere se stessa e la sua bambina. “Non parlo mai male del padre a mia figlia. Lei è la mia forza, il mio giudice più sincero” ha detto.

Attualmente Basciano si trova negli Stati Uniti, ma Sophie teme il suo ritorno. “Spero che si curi, non voglio distruggerlo, voglio solo essere libera” ha dicharato. Infine, ha dichiarato: “Mi rimprovero solo di non essermi svegliata prima. Ma oggi so che ho fatto la cosa giusta“.