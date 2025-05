Giulia Salemi: spunta la segnalazione che riguarda Elisabetta Gregoraci

Movimentazioni e segnalazioni particolari su Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Dopo i presunti malumori sarebbe scattata “la pace”.

Sono giorni di grande malinconia per Giulia Salemi che ha dovuto salutare il compagno Pierpaolo Pretelli, partito come inviato a L’Isola dei Famosi. Anche per questo, oltre ad accudire il piccolo Kian, l’influencer si è tuffata nel lavoro e, a quanto pare, avrebbe pensato ad una puntata davvero interessante per il suo podcast ‘Non lo faccio per moda’ dove sarebbe stata invitata… Elisabetta Gregoraci, con la quale in passato ci sarebbero state delle incomprensioni.

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci: il rapporto

Potrebbero esserci sviluppi interessanti nel rapporto tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Tra le due donne di spettacolo, infatti, almeno da quanto era filtrato in passato, non ci sarebbe mai stato un ottimo feeling a causa di alcuni episodi controversi che sarebbero andati in scena e che avrebbero coinvolto anche Flavio Briatore.

Tutto sarebbe partito da una vacanza in Sardegna che avrebbe coinvolto, appunto, i tre protagonisti prima citati quando ancora la Gregoraci stava con Briatore. Sebbene non sia mai stato chiaro il fattore scatenante, la Salemi avrebbe parlato con l’imprenditore infastidendo la bella Elisabetta durante alcune telefonate e mandando, così pare, anche alcuni messaggi tal contenuto non ben precisato.

La segnalazione sul podcast

Ora, però, tutto sarebbe risolto tra le due donne e la conferma sarebbe arrivata da una segnalazione sui social riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. “Pare che ospite a ‘Non lo faccio per moda’ di Giulia Salemi ci sia Elisabetta Gregoraci. PACE FATTA! Sicuramente una puntata da non perdere“. Sono state queste le parole dell’esperta che avrebbe quindi anticipato in anteprima una delle future ospiti del podcast dell’influencer. Staremo a vedere se sarà davvero così. Nel caso il tutto fosse confermato siamo sicuri che se ne vedranno e se ne sentiranno delle belle.