Momento magico a casa di Ambra Angiolini e Francesco Renga: un’occasione unica ha visto l’ex coppia di nuovo molto vicina.

Qualche giorno fa è stato il suo compleanno con tanto di dedica speciale ricevuta da sua figlia Jolanda. Ora, Ambra Angiolini si è ritrovata con l’intera famiglia a festeggiare un altro momento magico: il compleanno del figlio Leonardo. Per l’occasione è stato presente anche papà Francesco Renga con cui il rapporto si è confermato essere eccellente.

Ambra e Renga: il rapporto tra ex

Sono ormai separati da anni dopo un matrimonio che aveva fatto impazzire i tanti seguaci. Stiamo parlando di Ambra Angiolini e Francesco Renga che nonostante la separazione dal 2015 continuano ad essere assolutamente in ottimi rapporti anche per il bene dei loro figli. Nel corso degli anni, i due si sono spesso mostrati insieme.

L’ultima occasione, dove non sono mancati sguardi complici e consapevoli del proprio vissuto, è stata il compleanno del figlio Leonardo che ha festeggiato 19 anni. Per il ragazzo, la Angiolini e il cantante si sono riuniti confermando un feeling che va oltre le nozze terminate ormai anni fa.

La festa di Leonardo: il video dolcissimo

Tramite un post su Instagram condiviso dalla Angiolini è stato possibile vedere in che modo lei, Renga, Jolanda e Leonardo abbiano celebrato il compleanno di quest’ultimo. La famiglia, riunita al completo, ha vissuto una serata di gioia con tanto di dolce con una candelina.

La donna ha poi dedicato un pensiero al figlio con un filmato della serata che ha commosso i fan e utenti del web: “In questa foto non dimostri i tuoi brillanti 19 anni, ma almeno 18 e cinque mesi di meno”, ha scritto facendo riferimento al primo scatto del post condiviso dove suo figlio era appunto molto piccolo. “Sono pazza di te da prima di incontrati e più di quello che pensavo di riuscire ad amare. Sei il mio limite ampiamente superato #happybirthday #myson #love #grazie per aver ‘letto l’annuncio giusto’ ed aver scelto la mia panzetta #♥ #leonardo”.