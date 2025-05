Aurora Ramazzotti racconta maternità e rapporto con Michelle ed Eros: “Non sono nonni classici” e la sofferenza per la notorietà.

Aurora Ramazzotti è tornata a parlare della sua esperienza da mamma e del delicato rapporto con i genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ospite del podcast Non lo faccio x Moda, condotto da Giulia Salemi, la conduttrice e influencer ha condiviso riflessioni intime sulla maternità, le difficoltà vissute durante la gravidanza e il ruolo dei suoi genitori nella sua nuova vita da mamma. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Aurora Ramazzotti, la gravidanza svelata dai media: “Mi ha causato problemi”

Durante l’intervista, Aurora Ramazzotti ha rivelato quanto sia stato difficile non poter annunciare personalmente la sua gravidanza.

Il gossip ha preceduto la sua voce, un’esperienza che ha vissuto con dolore: “Il fatto che la notizia sia uscita senza che fossi io a dirlo mi ha causato non pochi problemi, soprattutto nei rapporti personali. È stata un’invasione che mi ha fatto soffrire“.

Qui il video della puntata del podcast.

Parlando del legame con i suoi famosi genitori, Aurora ha spiegato: “Non sono i classici nonni. Lavorano tanto, hanno anche altri figli e una vita intensa. Sono affettuosi, ma non sempre presenti come vorrei“. Un’osservazione che non nasce dal giudizio, ma dalla consapevolezza della complessità della vita familiare.

Ha, poi, aggiunto: “Mi affido a loro, ma so che fanno il meglio che possono. Giudicare senza conoscere è stupido“.

La maternità sotto i riflettori e il peso dei social

Aurora ha anche ammesso che il diventare madre le ha cambiato lo sguardo su Michelle ed Eros: “Quando diventi genitore ti rendi conto di tante cose. Ho capito che non erano invincibili, non erano supereroi“.

Essere una mamma esposta pubblicamente non è semplice. Aurora ha confessato che i social, a volte, creano aspettative irrealistiche: “Vedi contenuti di mamme perfette e ti senti inadeguata. Ma quella è solo una piccola parte della realtà. È importante mostrare anche le difficoltà” ha concluso.