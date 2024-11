Alcune delle risposte social di Aurora Ramazzotti ai fan riguardo la vita da genitore e l’educazione di suo figlio Cesare.

Come spesso le capita, Aurora Ramazzotti ha voluto dedicare alcuni momenti della sua giornata a rispondere alle domande dei suoi seguaci. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha spiegato come stia procedendo la sua vita da madre del piccolo Cesare e ha anche sottolineato come sia difficile, al giorno d’oggi, l’educazione dei giovani.

Aurora Ramazzotti e la vita da madre: il commento

Rispondendo alle domande dei fan, Aurora Ramazzotti ha avuto modo di affrontare alcune tematiche molto importanti riguardo la sua nuova vita da madre del piccolo Cesare che, ormai, ha due anni.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non ha nascosto come non sia sempre tutto rosa e fiori. Anzi. La donna ha parlato apertamente di “altalena di momenti”.

Aurora Ramazzotti

Auri ha risposto a chi le ha domandato se dopo il primo anno da genitore si iniziasse a ritrovare se stessi. La nota showgirl ha replicato: “Io lo trovo verissimo, ma certo, non posso parlare con tutte. Mi spaventa l’idea che qualcuno possa paragonarsi alla mia esperienza e per questo sentirsi in difetto, quindi, vi prego di prendere sempre ciò che scrivo come parole soggettive e soprattutto non esenti a cambiamento!”.

E ancora: “La vita con un bambino è un’altalena di momenti in cui ti sembra di non averci capito un ca*** e altri (a volte, subito dopo) in cui ti rendi conto di raccogliere ciò che hai seminato (spesso affamato di vedere risultati che non arrivano)”.

L’educazione del piccolo Cesare

Capitolo a sé merita l’educazione del piccolo Cesare che, secondo la Ramazzotti, risulta difficile per via del mondo in cui si sta vivendo ora: “I giovani di oggi sono vittime di una generazione che (comprensibilmente) non ha saputo gestire il cambiamento più rapido che l’umanità abbia mai visto”, ha esordito mettendo in evidenza come l’argomento sia decisamente difficilie da affrontare.

“Tutte le notizie tragiche che sentiamo al telegiornale, i dati dei disagi di salute mentale in aumento, la violenza e l’autolesionismo sono il risultato di una grande ‘riconfigurazione dell’infanzia’ e della vita in generale che ancora non abbiamo capito come navigare“.

Aurora ha poi concluso spiegando come possano essere utili delle letture sul rapporto giovani e tecnologia e non solo.