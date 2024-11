Francesca Fagnani, look da sogno: eleganza e semplicità a Belve

Protagonista con una nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani colpisce con il suo look sempre molto elegante ma anche semplice.

C’è grande attesa per la nuova edizione di Belve su Rai 2 con Francesca Fagnani. Al netto della anticipazioni sugli ospiti della prima puntata, l’attenzione è anche sul look della conduttrice, da sempre amante del total black, un modo per essere sempre elegante e stilosa senza trascurare, allo stesso tempo, la semplicità.

Il look di Francesca Fagnani a Belve

“Lei che Belva è?”, questa la domanda che Francesca Fagnani pone spesso ai suoi ospiti. E in un certo senso la stessa che i telespettatori del programma di Rai 2 si pongono verso la conduttrice.

Un’altra domanda, invece, riguarda il look per il quale la giornalista opta in studio. Un outfit che, di solito, è total black, da testa a piedi…

Francesca Fagnani

Al netto di qualche debita eccezione come un look sul bianco marchiato Alberta Ferretti con una candida tuta smoking della collezione Pre-Fall 2024, la Fagnani ha quasi sempre scelto un outfit nero, anzi, total black.

Nella nuova edizione di Belve, la conduttrice andrà a confermare certamente i suoi gusti andando a sorprendere i telespettatori.

Un assaggio di quello che sarà il suo stile lo ha detto la stessa giornalista di recente a Che Tempo Che Fa, con tanto di look rigorosamente black con le spalle scoperte.

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata della nuova edizione di Belve 2024/2025, ad ogni modo, sarà caratterizzata dall’intervista a Riccardo Scamarcio, ma anche a quelle decisamente molto frivole ma allo stesso tempo intime di Flavia Vento e Mara Venier.

A questo punto non resta che godersi la nuova stagione della trasmissione di Rai 2 e le domande da Belva della Fagnani ai suoi ospiti… Se ne vedranno delle belle, ne siamo sicuri.