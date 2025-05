Stefano De Martino pizzicato in una villa extralusso con due donne “molto importanti”

Nuovi rumors su Stefano De Martino e alcuni giorni di relax trascorsi con alcune persone a lui molto care tra cui… due donne.

Stefano De Martino torna al centro del gossip dopo l’avvistamento di alcuni giorni fa: durante il recente ponte del primo maggio, l’ex ballerino di Amici e attuale conduttore di Affari Tuoi è stato pizzicato in compagnia di alcuni amici in una lussuosa villa affacciata sul mare della Costiera Amalfitana. Tra i presenti, due volti noti che hanno immediatamente attirato l’attenzione: Gilda Ambrosio, sua ex compagna, e Luciana Montò, amica di lunga data.

I rumors tra Stefano De Martino e la Ambrosio

Solamente pochi giorni fa si era parlato di un particolare avvistamento con protagonisti Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Ora tale paparazzata trova conferma e riapre, senza dubbio, alcune voci in merito ad un possibile ritorno di fiamma tra i due. In questa ottica, però, va detto che le immagini, scattate dai paparazzi di Chi e già circolate sui social, raccontano unicamente di giornate rilassanti tra sole, mare e chiacchiere

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Se da un lato molti fan si interrogano sulla natura del rapporto tra Stefano e Gilda, fonti vicine al conduttore parlano di un’amicizia ritrovata, priva di implicazioni sentimentali. I due, infatti, si sarebbero riavvicinati negli ultimi mesi ma in un clima sereno e maturo.

La paparazzata nella villa extralusso

Ad ogni modo, secondo quanto si apprende dal settimanale Chi, De Martino e un gruppo di amici hanno affittato una villa esclusiva per trascorrere qualche giorno di pausa in occasione del ponte festivo dello scorso primo maggio, approfittando della bellezza senza tempo della Costiera. Le foto condivise hanno mostrato Stefano e Gilda in atteggiamenti distesi, senza eccessive effusioni, ma complici e sorridenti. Non sono mancati momenti conviviali con brindisi in terrazza e cene con vista, documentati anche da alcune storie pubblicate da altri ospiti della villa. Luciana Montò, figura meno nota al grande pubblico ma molto attiva nel mondo della moda e del design, sembra aver partecipato con entusiasmo alla breve vacanza, condividendo anche alcuni scatti del paesaggio mozzafiato.