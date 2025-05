Pierpaolo Pretelli racconta la crisi superata con Giulia Salemi prima di partire per l’Isola dei Famosi 2025 e rivela i piani sulle nozze.

Pierpaolo Pretelli è pronto a vivere una nuova avventura televisiva: sarà infatti l’inviato ufficiale dell’Isola dei Famosi 2025. Il volto amato del piccolo schermo è già partito per l’Honduras, dove seguirà da vicino le vicende dei naufraghi. Un’opportunità professionale che ha accolto con entusiasmo, ma solo dopo un confronto sincero e costruttivo con la compagna Giulia Salemi, madre del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio. Ma non sono mancati i momenti di crisi tra i due, che diversi mesi fa avevano annunciato le nozze.

Superata la crisi con Giulia Salemi: “Ci siamo messi in discussione”

“Il suo supporto è stato fondamentale – ha dichiarato Pretelli – mi ha detto subito ‘vai’, e questo mi ha dato grande serenità”. Il legame con Giulia si è rivelato più forte delle difficoltà affrontate nel passato, tanto che oggi la coppia si mostra unita e affiatata, pronta ad affrontare con energia le sfide della vita.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

Pierpaolo Pretelli ha raccontato con sincerità il periodo di crisi vissuto con Giulia Salemi. “Prima non ci mettevamo in discussione” ha spiegato. Il cambiamento è arrivato proprio grazie al dialogo: “Ci siamo confrontati davvero, ci siamo seduti, abbiamo parlato a cuore aperto. Lei mi ha fatto un elenco delle cose che non funzionavano“.

Il momento di difficoltà, invece di dividerli, ha reso la loro relazione più solida. E oggi, al centro della loro vita c’è Kian, descritto da Pretelli come “Una gioia immensa arrivata nel momento giusto“.

Matrimonio? Non è una priorità per i Prelemi

Nonostante la ritrovata armonia, le nozze non sono al momento nei piani della coppia. “Non sono una priorità” ha detto Pretelli, “Quando accadrà, sarà la coronazione del nostro amore, ma oggi è nostro figlio a farlo“.

Con questa nuova avventura professionale all’Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli sembra aver trovato un nuovo equilibrio tra vita privata e lavoro, e pare che la coppia abbia deciso di rimandare al futuro il giorno delle nozze.