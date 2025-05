Striscia la Notizia accusa Manila Nazzaro e Stefano Oradei di aver barato a The Couple: scopri cos’è successo.

l reality show The Couple, in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, si avvicina al suo epilogo anticipato per via degli ascolti, giudicati deludenti, ma intanto scoppia una nuova polemica.

La polemica in questione coinvolge una delle coppie concorrenti più celebri. Infatti, durante l’ultima puntata, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stati proclamati vincitori di una sfida particolarmente complessa, ma un servizio di Striscia la Notizia ha sollevato dubbi sulla regolarità del loro trionfo. Scopriamo che cosa è successo.

The Couple, l’accusa di Striscia la Notizia: “Manila ha barato”

Nel popolare tg satirico di Canale 5, è andata in onda un’analisi dettagliata della sfida in questione.

Secondo la ricostruzione, durante il gioco, simile alla classica “Jenga”, dove bisogna sfilare e riposizionare tasselli senza far crollare la torre, Manila Nazzaro avrebbe utilizzato entrambe le mani: con una sfilava i pezzi, con l’altra sorreggeva la struttura.

Questa era una manovra vietata dal regolamento, che però non sarebbe stata sanzionata né dagli autori del programma né dalla notaia presente in studio.

Come prevedibile, i social si sono subito infiammati. C’è chi difende Manila e Stefano, parlando di leggerezza e spettacolo, e chi invece chiede provvedimenti.

The Couple: un format tra flop e scandali

Il reality The Couple, nato con l’intento di coinvolgere il pubblico in prove di complicità e strategia tra coppie famose e non, non ha avuto il successo sperato.

Dopo mesi di Grande Fratello, il pubblico sembra essersi stancato dei reality Mediaset. Tuttavia, le polemiche come questa potrebbero riaccendere l’interesse, anche se in senso negativo.

La domanda che molti si pongono è: ha ancora senso avere una figura notarile in tv, se non rileva irregolarità tanto evidenti?

Intanto non ci resta che attendere la prossima puntata, nonché l’ultima dell’edizione, per scoprire se il programma prenderà provvedimenti dopo la segnalazione di Striscia la Notizia,