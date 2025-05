The Couple continua a non ottenere i risultati sperati: Mediaset corre ai ripari e prende una drastica decisione.

Dopo settimane di voci e speculazioni, la notizia è ufficiale: The Couple chiude in anticipo. Il reality game condotto da Ilary Blasi non ha ottenuto il riscontro sperato da parte del pubblico e Mediaset ha deciso di mandare in onda la finale con una settimana d’anticipo. Il gran finale andrà in onda domenica 11 maggio 2025 su Canale 5, chiudendo così la prima (e forse unica) edizione di un format che non è riuscito a decollare. Ma scopriamo i dati che hanno portato alla drastica decisione da parte di Mediaset.

The Couple, ascolti flop: solo il 7,7% di share per l’ultima puntata

L’ultima puntata trasmessa il 4 maggio ha registrato dati impietosi: appena 951.000 spettatori e uno share del 7,7%, secondo i dati riportati da Davide Maggio. Una performance ben al di sotto delle aspettative di Mediaset, soprattutto considerando la concorrenza rappresentata dallo speciale di Affari Tuoi su Rai 1.

L’azienda ha così deciso di non attendere ulteriormente e di chiudere The Couple in anticipo, risparmiando almeno una puntata prevista inizialmente. Qui il post pubblicato su X da Giuseppe Candela.

Dopo i bassi ascolti chiude in anticipo #TheCouple. Domenica in onda la finale su Canale 5. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 6, 2025

Alla vigilia della finale restano ancora in gioco ben cinque coppie celebri: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Brigitta e Benedicta Boccoli, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, Laura Maddaloni e Giorgia Villa e, infine, Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Il destino di Antonino e Andrea è però legato al televoto, che li vede contrapposti a Manila e Stefano. Solo una delle due coppie accederà al rush finale per il montepremi da un milione di euro.

Un finale in anticipo che lascia l’amaro in bocca

Con The Couple Mediaset sperava di proporre un’alternativa originale nel panorama dei reality italiani, ma i numeri parlano chiaro.

La finale anticipata sembra più un epilogo obbligato che un traguardo festoso. Resta da vedere se il format verrà riproposto in futuro, magari con una formula rivisitata, oppure se calerà definitivamente il sipario.

Ora non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire chi vincerà il reality.