Mara Venier condivide la foto del marito Nicola Carraro in ospedale con un tenero messaggio: “Daje amore mio”.

Non è un periodo facile quello che sta attraversando Mara Venier: il marito Nicola Carraro è nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. La notizia è stata confermata dalla stessa conduttrice tramite i suoi profili social, dove ha condiviso uno scatto del marito nella sua stanza d’ospedale accompagnato da una frase semplice ma piena di affetto: “Daje amore mio”. Ma scopriamo come sta Cararro.

Le condizioni di salute di Nicola Carraro e il sostegno costante di Mara Venier

Carraro, 83 anni compiuti lo scorso 1° febbraio, aveva già affrontato un ricovero ad aprile, come testimoniato da una foto pubblicata su Instagram in cui appariva felice insieme ai figli e alla figliastra Elisabetta Ferracini. In seguito, era stato nuovamente ospedalizzato per un grave abbassamento di pressione.

Nell’immagine pubblicata da Mara Venier, i due appaiono sorridenti, segno che la situazione sembrerebbe sotto controllo nonostante le preoccupazioni.

Nonostante i problemi di salute, tra cui una forte polmonite e un’ernia del disco, Nicola continua a ricevere il sostegno e l’amore incondizionato di Mara Venier, sempre al suo fianco nei momenti più difficili.

Ultima puntata anticipata di Domenica In

La notizia del nuovo ricovero arriva a pochi giorni dall’annuncio della conduttrice riguardo la chiusura anticipata della stagione di Domenica In, prevista per l’11 maggio. Un fatto insolito, considerando che il programma è sempre terminato a giugno. È plausibile che dietro questa decisione ci sia la volontà di Mara Venier di dedicarsi completamente alla cura del marito.

Intanto il pubblico continua a seguire con affetto la conduttrice e a sperare in un pronto ritorno a casa per Nicola Carraro. Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del marito della conduttrice televisiva.