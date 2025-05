Shade dimesso dopo l’infezione ai polmoni: il rapper ringrazia gli infermieri e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute.

Dopo oltre due settimane di ricovero per una grave infezione ai polmoni causata da adenovirus, Shade è finalmente tornato a casa. Il rapper torinese, all’anagrafe Vito Ventura, ha annunciato le sue dimissioni con un post su Instagram, dove ha condiviso l’ultimo capitolo del suo percorso ospedaliero con i fan. “Ci siamo” ha scritto, accompagnando il messaggio con un video colmo di gratitudine, ironia e speranza.

Shade, il messaggio per gli infermieri: “Una gang di angeli”

Il video pubblicato da Shade è una raccolta di ringraziamenti rivolti a chi gli è stato vicino in questo momento difficile.

Tra i tanti ringraziamenti, il più toccante è stato quello rivolto al personale sanitario dell’ospedale di Torino, in particolare al reparto di malattie infettive. “Una gang di angeli“, così Shade ha definito gli infermieri che si sono presi cura di lui nei momenti più difficili.

In una delle storie Instagram ha pubblicato una foto con alcuni di loro, scrivendo: “Per me siete stati una vera famiglia. Mi mancherete“.

Un riconoscimento speciale anche al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, dove era stato accolto in condizioni critiche: “So che un grazie non basterà mai“.

Shade: il ritorno alla normalità con ironia

Anche se la fase più critica è alle spalle, Shade ha annunciato che tornerà presto in ospedale per dei controlli: “Resta solo un leggero strascico“.

Ma non ha perso il suo spirito ironico, aggiungendo: “Mi hanno mandato a casa anche perché non mi sopportavano più: avevamo trasformato la stanza in uno studio di registrazione“.

Infine, un pensiero ai suoi follower, che l’hanno sostenuto durante tutto il periodo della malattia: “Adesso potete smettere di preoccuparvi per me, vi voglio bene cuori miei“.