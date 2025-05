Aurora Ramazzotti sogna un secondo figlio: la frase che non passa inosservata

Aurora Ramazzotti parla del desiderio di un secondo figlio: la frase non passa inosservata nel podcast di Giulia Salemi.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, è stata ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, e non solo ha parlato del rapporto con i genitori ma ha anche rivelato un dettaglio inedito sul suo futuro.

La giovane mamma ha, infatti, lasciato intendere di pensare già a un secondo figlio, e pare che il progetto potrebbe concretizzarsi molto prima di quanto si pensi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti presto mamma bis: la frase che accende il gossip

Aurora, classe 1996, è già mamma del piccolo Cesare, nato dalla relazione con Goffredo Cerza, suo compagno da nove anni. La coppia, molto affiatata, ha da poco cambiato casa e si prepara a celebrare il matrimonio, previsto per quest’anno. Ma sembra che il desiderio di dare un fratellino (o una sorellina) a Cesare sia diventato una priorità.

La frase, pronunciata quasi per caso durante la puntata del podcast, ha colto di sorpresa anche l’amica Giulia: “Ah pensavo a fare un altro figlio e mi sono detta: come fa a saperlo?“.

Durante l’intervista, Aurora Ramazzotti ha parlato anche della sua vita privata e professionale, spiegando come la maternità abbia rafforzato il rapporto con Goffredo. “Siamo ancora complici, prima di tutto amici, e ci divertiamo molto” ha raccontato.

Aurora Ramazzotti tra lavoro, figli e matrimonio

Sul fronte professionale, Aurora ha ammesso di sentirsi ancora all’inizio: “Ho fatto cose importanti, ma sento di non aver ancora fatto nulla. Ho voglia di fare di più“. Dopo un periodo lontana dalla televisione, l’influencer si è avvicinata al mondo del cinema, dove ha recentemente avuto una piccola parte.

Per quanto riguarda la sua famiglia, non è la prima volta che Aurora parla del desiderio di un secondo figlio. Già nell’ottobre 2023 aveva dichiarato che, prima del matrimonio, avrebbe voluto diventare di nuovo mamma. All’epoca, Goffredo aveva frenato con considerazioni pratiche, come la necessità di una casa più grande. Oggi, con una nuova abitazione e le nozze alle porte, quel sogno potrebbe diventare presto realtà.