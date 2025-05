Jannik Sinner risponde in modo chiaro alle domande sulla presunta relazione con Lara Leito: scopri che cosa ha detto.

Il famoso tennista Jannik Sinner non finisce sotto i riflettori solamente per le sue doti sportive e per la recente controversia che lo ha coinvolto relativo al caso di doping, ma anche per la sua vita privata. Infatti, da quando ha raggiunto una grande notorietà, l’attenzione si è accesa anche sulle sue relazioni sentimentali.

Solamente poche settimane fa, il numero uno del tennis mondiale è stato paparazzato insieme alla modella russa Lara Leito, scatenando voci su una presunta relazione. A gettare benzina sul fuoco, un servizio del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha immortalato i due in atteggiamenti amichevoli. Ma Sinner, durante la conferenza stampa alla vigilia degli Internazionali d’Italia, ha voluto chiarire pubblicamente la sua posizione.

Jannik Sinner chiarisce: “Sono single”

“In questo momento non ho una relazione” ha dichiarato con fermezza Jannik Sinner, spegnendo ogni ipotesi su un legame sentimentale con Lara Leito, ex compagna dell’attore Adrien Brody.

Il tennista ha aggiunto di essere rimasto sorpreso dal clamore mediatico suscitato da alcune foto, sottolineando come la sua figura sia ormai costantemente al centro dell’attenzione, anche al di fuori del contesto sportivo.

Jannik Sinner – www.donnaglamour.it

“Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo. È sorprendente vedere come una semplice immagine possa essere interpretata in modo diverso dalla realtà” ha affermato il tennista sorridendo.

Un momento di transizione per Jannik Sinner

Reduce dalla recente rottura con la collega Anna Kalinskaya, Sinner sembra concentrato esclusivamente sulla carriera.

Alla vigilia di uno dei tornei più importanti della stagione, il campione altoatesino vuole mettere da parte i gossip per focalizzarsi sul tennis. Nonostante il chiacchiericcio sul suo privato, ha dimostrato ancora una volta maturità e determinazione nel gestire la pressione mediatica. Ora non ci resta che attendere il prossimo gossip sulla sua vita sentimentale, che di certo non tarderà ad arrivare.