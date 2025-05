Luciano Spalletti si confessa: il duro attacco a Ilary Blasi, parole amare su Totti e la rottura con De Laurentiis.

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha colto tutti di sorpresa con le sue ultime dichiarazioni contenute nella sua autobiografia “Il Paradiso esiste… ma quanta fatica” pubblicata da Rizzoli.

Nel libro, l’allenatore non solo racconta la sua vita e la sua carriera, ma affronta anche argomenti spinosi, come il rapporto turbolento con Francesco Totti, e non risparmia commenti forti sull’ex moglie dello storico Capitano della Roma, Ilary Blasi. Scopriamo che cosa ha detto.

Ilary Blasi nel mirino di Luciano Spalletti: “Una donna piccola”

Le parole più dure sono rivolte a Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti. Spalletti risponde, anni dopo, all’insulto ricevuto pubblicamente (“piccolo uomo”) con una replica altrettanto tagliente: “Può capitare di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei“.

L’allenatore non ha risparmiato critiche, accusandola di essere stata arrogante e maleducata.

Luciano Spalletti in giacca e cravatta – www.donnaglamour.it

Invece, il rapporto con Francesco Totti emerge con toni affettuosi ma intrisi di amarezza. Spalletti lo definisce “un figlio calcistico” e ribadisce di non essere stato lui a volerlo fuori dalla Roma.

Parla di sogni, rimpianti e di una verità mai compresa: “L’ho sognato che mi chiedeva scusa. Poi mi sono svegliato“. L’allenatore racconta una situazione complessa, fatta di pressioni esterne e silenzi interni che lo hanno costretto a dimettersi per non essere additato come il “carnefice” del numero 10 giallorosso.

De Laurentiis e l’addio al Napoli: “Un Sultano”

Ampio spazio viene dedicato alla fine del rapporto con Aurelio De Laurentiis. Spalletti lo definisce “un Sultano“, e rivela i motivi della separazione nonostante il trionfo dello scudetto.

“Ero stanco di dover lottare su ogni questione, anche la più banale” racconta nella sua autobiografia. Il tecnico lamenta la mancanza di dialogo e rispetto, e ha spiegato come il mancato confronto dopo la clausola unilaterale sul contratto abbia segnato la rottura definitiva.

Luciano Spalletti, con questa autobiografia, alza il sipario su verità personali, professionali e sentimentali che hanno segnato la sua carriera. Un libro destinato a far discutere, dentro e fuori dal campo.