Tony Effe, l’annuncio inaspettato con Tommy Cash: cosa hanno preparato

Colpo di scena: l’annuncio che farà discutere tra Tony Effe e Tommy Cash. Ecco cosa hanno comunicato i due artisti.

Non solo l’annuncio della dolce attesa della compagna Giulia De Lellis e l’ennesima provocazione in tv da parte di Valerio Scanu. Tony Effe è ancora protagonista, ma questa volta per questioni legate solo alla musica ma che saranno destinate a far discutere. Il cantante romano, infatti, ha fatto un annuncio davvero curioso insieme al controverso Tommy Cash, autore di ‘Espresso macchiato’…

Tony Effe, l’avvistamento con Tommy Cash

I loro nomi fanno spesso parlare e negli ultimi giorni i rumors sul loro conto sono aumentati. Stiamo parlando di Tony Effe e Tommy Cash che sono stati avvistati insieme in diverse occasioni e, per la verità, non hanno certo fatto nulla per nascondersi condividendo spesso alcuni contenuti su TikTok che hanno generato curiosità.

Sebbene i due artisti non abbiano mai svelato veramente il motivo dei vari incontri, Cash si era sbilanciato dicendo a Open: “Ci stavamo solo rilassando. Io ero lì, lui era lì, abbiamo mangiato qualcosa, abbiamo preso un espresso e parlato di Sanremo”.

L’annuncio su Espresso macchiato

Ora, però, il mistero è stato svelato: Effe e Cash stavano lavorando insieme ad una versione remix di ‘Espresso macchiato‘, il brano che appunto Cash porterà all’Eurovision Song Contest 2025. I due artisti hanno comunicato tutto con un annuncio social non indifferente.

Tramite un post condiviso, ecco i due cantanti scrivere: “ESPRESSO MACCHIATO – REMIX. FUORI QUESTA SERA ORE 00:00”. Tra i commenti si è potuto leggere anche uno dello stesso Cash che ha ironizzato: “Tony gave me the italian pass”. Staremo a vedere a questo punto in che modo i due saranno riusciti a modificare il brano e quale sarà stato il contributo del romano alla canzone. A mezzanotte ne sapremo decisamente di più.