Barbara D’Urso, il regalo a sorpresa di Mediaset per il compleanno

Una bellissima sorpresa per Barbara D’Urso arrivata nel giorno del suo compleanno. Ecco cosa è stato trasmesso a Mediaset.

Nelle scorse ore, Barbara D’Urso ha festeggiato il suo compleanno e lo ha fatto anche con una dedica molto particolare all’ex compagno e padre dei suoi figli. Ma per Carmelita è stato tempo di ricevere anche gli auguri, pure quelli speciali e inattesi da parte di Mediaset e nello specifico di Striscia la Notizia che le ha dedicato un servizio.

Barbara D’Urso: la dedica al padre dei suoi figli

Nella giornata di mercoledì 7 maggio 2025, Barbara D’Urso ha festeggiato il compleanno e lo ha fatto, sicuramente, circondata dall’affetto di amici e parenti. Sebbene sui social non sia stato ancora visibile precisamente in che modo la donna abbia trascorso la giornata, tramite le sue stories è stato possibile vedere alcune dediche ricevute e non solo.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Carmelita ha festeggiato gli anni, esattamente come l’ex compagno Mauro Berardi che ha ricevuto proprio dalla conduttrice una bellissima foto con gli auguri. Nello scatto mostrato, i due erano più giovani e stavano vivendo un momento di gioia al mare.

La sorpresa di Striscia per Carmelita

Come detto, però, la D’Urso ha anche ricevuto lei stessa dei pensieri e degli omaggi come quello inatteso di Mediaset e precisamente di Striscia la Notizia. Durante la diretta del tg satirico, infatti, Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno lanciato un servizio su Carmelita: “E adesso attenzione, oggi avvenimento eccezionale, Barbara d’Urso torna su Canale 5! Barbarella oggi compie gli anni e noi vogliamo festeggiarla”, ha detto Scotti. “Le mandiamo tantissimi baci! Auguri con il cuore anche dal nostro pubblico”, ha aggiunto la Hunziker dando il là al servizio.

La D’Urso ha colto con grande gioia la dedica di Striscia e ha ricondiviso il filmato nelle sue stories ringraziando i due conduttori e il tg e aggiungendo il classico “col cuore”.