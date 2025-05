“Il Conclave? Il reality più potente della storia”: la visione di Alfonso Signorini

A margine del Conclave 2025 per l’elezione del nuovo Papa, ecco il commento colorito di Alfonso Signorini su quanto sta accadendo.

Come spesso gli capita ultimamente, Alfonso Signorini sta commentando le vicende dell’attualità televisiva e non solo. Dopo aver parlato della nuova trasmissione The Couple e dei presunti cachet degli opinionisti, ecco che l’attenzione del noto conduttore si è spostata sul… conclave. Ebbene sì, perché per il buon Alfonso, le fasi che precedono l’elezione del nuovo Papa possono essere paragonate ad un reality show.

Alfonso Signorini e l’impatto in tv del conclave

Intervenuto via social con un video che lui stesso ha spiegato volesse essere fatto “con tutto il rispetto del caso”, Alfonso Signorini ha parlato del conclave 2025 e delle fasi che precedono l’elezione del nuovo Papa che guiderà la Chiesa. Nello specifico, il conduttore ha evidenziato come tutte le trasmissioni del piccolo schermo stiano beneficiando di questa avvenimento.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

“I risultati del Conclave a livello televisivo, di share, sono alle stelle”, ha spieegato. “Illuminano come la stella cometa Rai1, e non solo, anche il daytime di Canale5, i Tg, tutti appesi al filo di un comignolo un po’ sgangherato in attesa della fumata”.

Il paragone con i reality

Successivamente, ribadendo la volontà di non mancare di rispetto a nessuno, Signorini ha dato anche una motivazione nel suo video: “Il Conclave, secondo me, è il reality più potente di tutti nella storia della messa in onda dei reality show. Diamogli questa chiave di lettura. Abbiamo i concorrenti, 100 e passa cardinali agguerritissimi sotto un aspetto da agnelli mansueti, per arrivare al Gran Soglio. Abbiamo le nomination, che stanno nel segreto di una scheda rigorosamente anonima dove ognuno può dire la sua. E magari anche auto candidarsi, perché no?”.

Signorini ha quindi paragonato le votazioni a delle nomination e anche “l’habemus papam” all’elezione del vincitore del reality show. Con ironia, poi, Signorini ha aggiunto: “Il conduttore del Conclave è il più potente di tutti, è lo Spirito Santo. Lui ci spiazza, è lui che tesse le trame di questo appuntamento, è lui che gestisce i fili, che ci saprà stupire e saprà scegliere al meglio”.