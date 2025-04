Anche Alfonso Signorini ha detto la sua sui recenti rumors relativi ai presunti cachet degli opinionisti di The Couple, con Ilary Blasi.

Nel nuovo programma di Ilary Blasi, The Couple, sembra essere scattata la scintilla tra due concorrenti. Ma in realtà le voci e le attenzioni in merito alla trasmissioni di Canale 5 in queste ore sembrano essere tutte per gli opinionisti, specie dopo le voci che sono arrivate, da Alex Belli, in merito ai loro presunti maxi cachet. Rumors sui quali ha voluto dire la sua pure Alfonso Signorini…

The Couple, la polemica sugli opinionisti

In queste ore si è scatenata una vera e propria polemica attorno agli opinionisti di The Couple, Luca Tommassini e Francesca Barra, a seguito di alcune dichiarazioni fatte sui social da parte di Alex Belli. Il famoso volto di diversi reality oltre che del piccolo schermo, infatti, ha criticato i due personaggi dello show ipotizzando compensi elevatissimi per loro.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Nello specifico, Belli ha attirato l’attenzione in quanto, nei vari messaggi scritti sui social ha parlato di determinate cifre che andrebbero a prendere gli attuali opinionisti di The Couple: “Basterebbe non sprecare risorse in montepremi da un milione o strapagare degli inutili opinionisti 600 mila euro e investire sul cast”.

La verità sul cachet: parla Alfonso Signorini

Sebbene non sia chiaro se la cifra citata da Belli sia stata detta solo per far capire che gli attuali opinionisti sarebbero pagati troppo secondo lui o perché effettivamente l’attore ha ricevuto reali informazioni in merito, il tema ha attirato l’attenzione di tante persone tra cui pure Alfonso Signorini.

L’uomo, nel suo momento social ‘Boom‘, ha replicato a queste indiscrezioni in modo molto chiaro. Parlando dei 600 mila euro presunti, il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello ha detto: “Ma va là, questa è fantascienza“. Evidentemente, il presentatore conosce bene le cifre che Mediaset può mettere a disposizione per determinati ruoli nei reality e, secondo lui, il cachet per Luca Tommassini e Francesca Barra è ben diverso da quello ipotizzato da Belli.