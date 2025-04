“Ha paura”: Alessandra Celentano fa infuriare Emanuel Lo ad Amici

Le fasi calde del Serale di Amici si fanno sentire anche nell’ottica dei guanti di sfida: Alessandra Celentano ha fatto arrabbiare Emanuel Lo.

Solamente poche ore fa, il ballerino Francesco è stato protagonista di un racconto molto intenso in merito alle sue paure legate non tanto agli aspetti professionali quanto a quelli personali. Ora, il giovane danzatore ha fatto parlare di sé per un guanto di sfida lanciatogli dalla maestra Alessandra Celentano che ha fatto infuriare Emanuel Lo.

Amici, il guanto di sfida di Alessandra Celentano

Il Serale di Amici procede a passo spedito e le fasi decisive per arrivare alla semifinale e poi alla finale sono ormai vicinissime. In questo senso, le squadre e i professori stanno cercando di tirare fuori dai rispettivi allievi il meglio, anche utilizzando i guanti di sfida. Alessandra Celentano ha provato a chiamare in causa il ballerino Francesco ma il risultato è stato piuttosto controverso.

Alessandra Celentano – www.donnaglamour.it

La prof di danza ha creato un guanto di sfida di latino tra Francesco e Alessia nel tentativo, ovviamente, di favorire la ballerina. Il danzatore, dal suo punto di vista, ha spiegato che al netto della coreografia non nelle sue caratteristiche e nel suo stile, non avrebbe avuto problemi a svolgerlo nel miglior modo possibile.

Emanuel Lo si arrabbia

A quanto pare, però, le intenzioni di Francesco rimarranno tali. Infatti, andando dal suo prof di riferimento Emanuel Lo, le cose sono cambiate improvvisamente. “Secondo me lei non riesce proprio a mandarti un guanto degno. Perché ha paura di quello che tu sei. Dall’altra parte ha un altro competitor e questo confronto non lo vuole affrontare”.

“Questo guanto non lo accetto, non lo accettiamo”, ha detto il maestro come è stato possibile vedere nel corso dell’ultimo daytime del talent. Francesco ha spiegato che, in realtà, all’inizio aveva intenzione di accettare ma poi, evidentemente, questo non accadrà. “Io ci metto la faccia e non lo accetto”; ha ribadito Emanuel arrabbiato con la maestra Celentano. “Ripeto, non lo accetto e non lo accettiamo. Per tanti motivi”.