“Oltre il pregiudizio”: il progetto di Valentina Ferragni con Chiara e Diletta nel “cast”

Nuovo progetto per Valentina Ferragni che tramite i social ha annunciato ai suoi seguaci alcuni dettagli che coinvolgono anche sua sorella Chiara.

Dopo aver dovuto rispondere alle voci relative alla sua vita privata e la relazione con Matteo Napoletano, Valentina Ferragni è tornata protagonista per ben altre questioni. In questo senso, la sorella della più nota Chiara ha annunciato una importante novità dal punto di vista professionale che la vedrà protagonista di un podcast con un cast super.

Valentina Ferragni presenta il suo podcast

Con un annuncio in grande stile, Valentina Ferragni ha comunicato a tutti i suoi seguaci sui social la novità che la vedrà presto protagonista. La ragazza ha deciso di organizzare un podcast tutto suo che si chiamerà ‘Storie dietro le stories‘. Una scelta che la stessa influencer, sorella della più nota Chiara, ha voluto spiegare in una clip video e non solo.

Valentina Ferragni – www.donnaglamour.it

Dopo essersi detta felicissima del podcast che partierà con la prima puntata il 6 maggio prossimo, la Ferragni ha spiegato cosa ci sia alla base di questo progetto: “In questo podcast provo ad andare oltre: oltre il pregiudizio, oltre le apparenze, oltre le stories. Come? Raccontandovi le storie di quelle persone che hanno trovato la propria strada con forza e determinazione ma non senza sfide e difficoltà, per scoprire che esistono davvero delle storie oltre le stories… Chi l’avrebbe mai detto eh?”.

Chiara Ferragni e Diletta Leotta “nel cast”

Dando uno sguardo al lancio del podcast pubblicato da Valentina è stato possibile anche farsi un’idea delle personalità che prenderanno parte al progetto. La Ferragni intervisterà sua sorella Chiara, ma anche l’altra sorella, Francesca. Tra le altre donna molto social che saranno presenti, dalla clip è stato possibile trovare la conduttrice DAZN Diletta Leotta e anche l’ex ginnasta Carlotta Ferlito.

A questo punto non resta che attendere il 6 maggio per la prima puntata. Siamo sicuri che se ne vedranno delle belle, e anche delle bellissime viste le protagoniste del “cast”.