Zeudi Di Palma, il retroscena sul mancato invito a Verissimo: di chi è la colpa

Indiscrezioni su Zeudi Di Palma e il motivo per cui la ex gieffina non è stata invitata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Cosa filtra.

Non solo il Grande Fratello da poco terminato. Per Zeudi Di Palma sembra esserci la possibilità di prendere parte ad un altro famosissimo programma. L’ex Miss è sempre molto chiacchierata e in questo senso sarebbero diversi i rumors relativi al suo, per ora, mancato invito a Verissimo con Silvia Toffanin come spesso accade ai concorrenti che escono piano piano dalla Casa.

Zeudi Di Palma e altri gieffini non invitati a Verissimo

Come sempre accade ogni anno, dopo la fine del Grande Fratello, i concorrenti vengono invitati stabilmente, a fasi alterne, a Verissimo, programma di Canale 5 con Silvia Toffanin. Al termine dell’ultima edizione del reality, però, alcuni di loro non sono ancora stati chiamati e per questa ragione si è fatto piuttosto fitto il mistero…

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Giusto per citare alcuni gieffini che ancora “mancano all’appello” nel salotto della Toffanin, abbiamo Zeudi Di Palma ma anche Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e altri. Ma è sull’ex Miss che in queste ore si sono concentrati i rumors. Infatti, sarebbe stato svelato il motivo per il quale la ragazza non avrebbe ancora ricevuto l’invito.

Il retroscena sull’ex Miss

Come riprotato da Biccy e Today, a rivelare la ragione dietro il mancato invito della Di Palma a Verissimo è stata la nota giornalista Grazia Sambruna, sempre molto attenta alle vicende dello spettacolo. A quanto pare, la ragione che riguarda questa situazione è imputabile ai fan di Zeudi. “Immaginate quanto potrebbe piacere alla Toffanin prendersi insulti per giorni o settimane sotto ai post del programma”, ha fatto sapere la giornalista.

“Nessuno vuole rogne e purtroppo quando si tratta dell’ex gieffina arrivano sempre. Non è colpa sua, ma di molte persone che la seguono e che non sanno stare al mondo, o almeno non sanno stare on line. Al momento nessuno si è assunto il rischio di portarla nella sua trasmissione, a differenza di altri ex gieffini che sono in televisione”. Insomma, la colpa del mancato invito fino ad ora sarebbe di alcuni fan della Di Palma.