Dopo aver preso parte al Grande Fratello, per Zeudi Di Palma potrebbe esserci un’altra trasmissione ad attenderla. Cosa sappiamo.

Ha fatto molto discutere non solo per le modalità, specie dell’ultimo periodo, con cui ha affrontato il Grande Fratello, ma anche per un bizzarra raccolta fondi a suo favore. Stiamo parlando di Zeudi Di Palma che dopo il reality show di Canale 5 potrebbe vedere nel suo futuro un altro programma seguitissimo, ma questa volta sulle reti Rai.

Zeudi Di Palma: la situazione dopo il GF

In molti la davano per vincitrice, invece, Zeudi Di Palma si è dovuta accontentare di arrivare alla finale del GF senza lottare per il successo, poi andato a Jessica Morlacchi. Ma come sta vivendo questo periodo dopo la fine del reality l’ex Miss? La risposta l’ha data la diretta interessata tramite alcune stories social diffuse per parlare con i fan.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

“Mi hanno seguita da 138 nazioni, non me l’aspettavo davvero”, aveva detto da poco Zeudi al termine dell’esperienza nel programma di Canale 5. “[…] Ho vinto, ragazzi io ho vinto, mi sono divertita, arrabbiata, emozionata. Ho ricevuto tantissimi regali […]”, aveva aggiunto ancora la Di Palma parlando nelle sue stories Instagram.

Spunta un altro programma per Zeudi

Ma l’esperienza in tv di Zeudi, a quanto sembra, potrebbe non essersi conclusa con il Grande Fratello. Infatti, stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, pare che la Di Palma sia vicina a firmare un contratto per far parte della prossima edizione di ‘Tale e Quale Show‘, che farà ritorno su Rai 1 in autunno sempre con Carlo Conti al timone. Secondo Venza, la trattativa tra la modella e il talent show sarebbero “serratissime” e l’accordo sarebbe vicino. “La realtà è questa. Al massimo smentirà“, ha scritto Venza nelle sue stories Instagram. Staremo a vedere cosa accadrà prossimamente e se la ragazza vorrà dire qualcosa in merito.