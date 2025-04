Non solo la lite con Angela Melillo, Matilde Brandi sta vivendo un momento particolarmente acceso con le sue amiche. Poi sulle nozze…

Sta tenendo banco in questi giorni un curioso episodio che ha visto le note showgirl Matilde Brandi e Angela Melillo litigare e porre fine alla loro amicizia. Oltre alle due, ci sarebbe ora una novità anche su Samantha De Grenet. Di questo e anche delle prossime nozze, ha parlato proprio la Brandi a ‘Storie di donne al bivio’.

Matilde Brandi: la data delle nozze

A ‘Storie di donne al bivio’, Matilde Brandi è stata protagonista di una interessante intervista nella quale ha avuto modo di toccare diversi argomenti. Uno di questi riguarda il lato privato con il matrimonio ormai prossimo con Francesco Tafanelli. La showgirl ha spiegato come alcune situazioni li abbiano portati a rimandare le nozze ma che, adesso, tutto sembra pronto.

Matilde Brandi – www.donnaglamour.it

“Ci dovevamo sposare il 10 novembre ma abbiamo cambiato data scegliendo il giorno del compleanno di Francesco. Per me è il primo si perché con il padre delle mie gemelle non mi sono mai sposata”, ja detto la Brandi.

E ancora: “Fu Manila Nazzaro a presentarmi Francesco che fin dalla prima passeggiata notturna a Castel Sant’Angelo due anni fa mi chiese di sposarlo”. Sulla data di nozze, la donna ha rivelato che dovrebbe essere quella del 26 gennaio 2026.

La lite con la Melillo e il giallo su Samantha De Grenet

Nel corso dell’intervista non è mancato anche un passaggio sulla lite con la Melillo: “Ci siamo allontanate per terze persone che ci affiancavano sul lavoro”, ha detto. E ancora: “Io non riconosco più Angela, è come se fosse mal consigliata o manipolata. La vecchia amica affettuosa e solidale non esiste più”.

E a proposito di amiche, pare che sui social la Brandi abbia pure tolto il “segui” a Samantha De Grenet, anche lei da tempo molto legata alla donna. Sulla questione, però, non ci sono altri dettagli e potrebbe anche trattarsi solo di un errore.