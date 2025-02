Espresso macchiato di Tommy Cash, significato: “That’s why I’m sweating like a mafioso”

Tommy Cash gareggia all’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone Espresso macchiato: scopriamo il significato.

Espresso macchiato è la canzone con cui il cantante Tommy Cash partecipa all’Eurovision Song Contest 2025 come rappresentante del suo paese, l’Estonia. Il brano, come si coglie facilmente dal titolo, tira in ballo l’Italia e alcuni degli stereotipi più radicati legati agli italiani all’estero. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Espresso macchiato di Tommy Cash: il significato della canzone

Con la vittoria dell’ultima edizione dell’Esti Laul, Tommy Cash si è guadagnato un posto all’Eurovision Song Contest 2025. Il rapper estone partecipa come rappresentate del suo Paese con Espresso macchiato, una canzone ironica che racconta una serie di stereotipi legati all’Italia e agli italiani con lo scopo – ci auguriamo – di risultare ironico, o almeno simpatico.

“Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco

Mi like mi coffè very importante

No time to talk, scusi, my days are very busy.

(Ciao bella, sono Tomaso, dipendente dal tabacco

Mi piace il mio caffè, molto importante

Non ho tempo per parlare, scusi, le mie giornate sono molto impegnate)“.

Il protagonista della canzone rappresenta il classico italiano all’estero con un forte accento straniero, che decanta il suo caffè, la sua quotidianità super impegnata e la bella vita che gli piace condurre.

“Mi like to fly privati with twenty-four carati

Also mi casa very grandioso

Mi money numeroso, I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

(Mi piace volare privato con ventiquattro carati

Anche la mia casa è molto grandiosa

I miei soldi sono numerosi, lavoro senza sosta

Ecco perché sto sudando come un mafioso)“.

Il testo di Espresso macchiato presenta volutamente alcune espressioni sbagliate o italianismi e, neanche a dirlo, cita sia la mafia che gli spaghetti. All’appello manca solo il mandolino, poi gli stereotipi sull’italianità sono al completo. L’ironia di Tommy Cash, nonostante tutto, sta conquistando anche gli abitanti del Belpaese.

Ecco il video di Espresso macchiato di Tommy Cash:

Espresso macchiato: il testo della canzone

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore…

