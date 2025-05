Da sogno, economiche e rilassanti: la classifica delle 5 spiagge meno affollate d’Europa

Quali sono le spiagge meno affollate d’Europa? Scopriamo 5 mete paradisiache che garantiscono quiete, relax e risparmio.

L’estate si avvicina ed è tempo di progettare le vacanze. Se siete alla ricerca di posti paradisiaci, con mare cristallino e prezzi abbordabili, sappiate che in Europa ci sono spiagge poco affollate stupende. Scopriamo quali sono le cinque mete meno gettonate ma comunque spettacolari che non subiscono sovraffollamento turistico.

Spiagge meno affollate d’Europa per una vacanza total relax

Prenotare le vacanze estive con un certo anticipo è sempre vantaggioso, ma considerando che si tratta di alta stagione si rischia quasi sempre di non godersi le ferie come si vorrebbe. Il motivo è il sovraffollamento che rende invivibili alcune spiagge. Fortunatamente, in Europa ci sono zone meno affollate che non garantiscono solo spazio in abbondanza, ma sono anche bellissime e più economiche.

A svelare quali sono le spiagge che non vengono prese d’assalto dai turisti è stata la compagnia aerea WizzAir. Dimenticate la folla di Ibiza, Tenerife e Barcellona: in queste località ogni persona ha a disposizione fino a uno spazio di 65 teli mare stesi l’uno accanto all’altro. Un sogno per quanti desiderano una vacanza di relax assoluto.

La prima meta meno affollata d’Europa che merita una visita anche per le bellezze delle cittadine circostanti è Durazzo, in Albania. Paesaggi incontaminati, prezzi super accessibili e mare cristallino: non si può desiderare di più.

L’Albania vince su tutti, ma ci sono anche Croazia e Inghilterra

Al secondo posto della classifica delle spiagge meno affollate d’Europa troviamo Camber Sands, nell’East Sussex, in Inghilterra. Più di otto chilometri di sabbia, dopo di che, nella zona del Kent, tornano i ciottoli. In terza posizione abbiamo la Croazia con la bellissima spiaggia Zlatni Rat (Corno d’Oro). Il suo nome è dato proprio dalla famosa lingua di sabbia a forma di corno.

Il quarto posto è andato a un’altra località albanese, Borsh. Un luogo magico, che unisce la natura al mare cristallino. Chiude la classifica la spiaggia di Pampelonne, a Ramatuelle, in Francia. Poco distante dalla famosa Saint-Tropez, è una perla della Costa Azzurra poco conosciuta e scarsamente frequentata.