Alle prese con la depressione, Vittorio Sgarbi è tornato a parlare rilasciando le primissime parole dopo il ricovero al Gemelli. Ecco come sta.

In occasione del suo compleanno è arrivata l’inattesa dedica con tanto di foto di coppia da parte della sua compagna, Sabrina Colle. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi, ancora alle prese con la depressione. Il critico d’arte, però, come riportato dal Corriere della Sera, ha rotto finalmente il silenzio rilasciando proprio al quotidiano alcune parole, anche in merito alla recente elezione del nuovo Papa, Leone XIV.

Vittorio Sgarbi torna a parlare: il commento sul nuovo Papa

Intervistato brevemente dal Corriere della Sera, come detto, Vittorio Sgarbi ha rotto il silenzio dopo diverse settimane di assenza a causa della depressione che lo ha portato ad essere ricoverato all’ospedale Gemelli. Il critico d’arte ha avuto modo comunque di seguire le vicende di attualità del nostro Paese e non solo come, per esempio l’elezione del nuovo Papa.

Sgarbi ha spiegato subito una prima impressione su Leone XIV: “Ho notato subito che a differenza di Bergoglio, Prevost ha un atteggiamento più curiale, ma in fondo porta avanti la linea di Papa Francesco”, ha raccontato il critico d’arte.

La depressione: “Ecco come sto e cosa faccio ora”

Poi, parlando della sua condizione attuale di salute, sempre al Corriere della Sera, Sgarbi ha spiegato di stare “molto meglio“. “Cerco di muovermi e di tenere attivo il mio corpo. Adesso sono in giro per Roma. Faccio lunghi percorsi a piedi, il tempo è bello e il nuovo Papa ha riempito la città di gente”.

E su cosa abbia fatto in questo periodo: “Ho lavorato. Ho scritto, in modo più lento e ragionato, ho letto ed è persino uscito un mio libro nuovo”, ha spiegato con tanto di promessa di tornare presto. In questo senso la presenza del critico d’arte è prevista per alcuni futuri eventi della Milanesiana 2025.