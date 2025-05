Sabrina Colle dedica parole commoventi a Vittorio Sgarbi nel giorno del suo 73° compleanno: “Sentiti sempre giovane dentro”.

Per Vittorio Sgarbi questo è un momento difficile a causa delle sue condizioni di salute: il critico d’arte è stato recentemente dimesso dall’ospedale dove è stato ricoverato per diverse settimane a causa di una grave depressione.

Ma nel giorno del suo 73esimo compleanno, Sgarbi ha ricevuto un messaggio carico di amore e poesia dalla compagna di lunga data, Sabrina Colle. In un periodo segnato da difficoltà personali e problemi di salute, le parole di Colle rappresentano un abbraccio simbolico, capace di raccontare anni di vita insieme con profondità ed eleganza. Ma scopriamo che cosa ha scritto.

Il messaggio emozionante di Sabrina Colle a Vittorio Sgarbi

L’8 maggio è stato il compleanno del famoso critico d’arte, e la compagna di lunga data, Sabrina Colle, ha dedicato un dolce post social per festeggiare questo momento importante.

“Mi hai fatto vedere il Mondo in una maniera originale e mai scontata“, scrive Sabrina, celebrando un legame affettivo costruito su dialogo, cultura e libertà reciproca. Il post arriva in concomitanza con un evento storico per l’Italia: l’elezione del nuovo Papa, Leone XIV.

Colle intreccia così l’occasione privata con la spiritualità collettiva, esprimendo gratitudine per un giorno che, tra cielo sereno e emozioni condivise, assume un significato quasi eterno: “Oggi, 8 maggio, è il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa” scrive.

Infine, conclude: “Il sole sta scendendo lentamente in questo giorno che più di tutti gli altri comunica il senso dell’eterno, un buon motivo, direi, per continuare a sentirti sempre giovane dentro“.

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi

Negli ultimi mesi, Vittorio Sgarbi ha affrontato un momento delicato dal punto di vista fisico e psicologico. Ricoverato presso l’Ospedale Gemelli di Roma, il critico d’arte e politico ha vissuto una fase di forte debilitazione, culminata in un rifiuto del cibo e un lungo stato depressivo. In un’intervista a Robinson Repubblica, aveva confessato: “Faccio fatica in tutto, ora passo molto tempo a letto“.

La dedica di Sabrina Colle è un’occasione per trasformare un compleanno in una riflessione sull’amore, il tempo che passa e la bellezza dell’arte di vivere.