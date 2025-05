Si è conclusa anche la dodicesima edizione di Pechino Express: scopri qual è stata la coppia vincitrice del programma.

La dodicesima edizione di Pechino Express si è conclusa con un’emozionante puntata andata in onda ieri sera, giovedì 8 maggio, su Sky Uno e in streaming su Now. A trionfare nell’edizione 2025 del celebre adventure show sono stati i Medagliati, ovvero Jury Chechi e Antonio Rossi. La coppia di ex campioni olimpici ha avuto la meglio su “I Complici”, la coppia composta da Dolcenera e Gigi Campanile, conquistando il primo posto dopo un’avventura lunga 6 mila chilometri attraverso Filippine, Thailandia e Nepal.

Ma scopriamo tutti i dettagli del loro incredibile percorso.

Pechino Express: un viaggio estremo “Fino al tetto del mondo”

La stagione 2025 di Pechino Express, intitolata Fino al tetto del mondo, ha visto protagoniste coppie agguerrite e determinatissime a superare ogni prova fisica ed emotiva.

Tra paesaggi mozzafiato, prove culturali e momenti di tensione, il pubblico ha seguito passo dopo passo le imprese dei viaggiatori guidati, come sempre, da Costantino della Gherardesca con il supporto dell’inviato Fru.

In finale si sono sfidate tre coppie: Gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), I Complici e I Medagliati. A sorpresa, Gli Estetici sono stati eliminati al traguardo intermedio, lasciando spazio a un testa a testa tra le due coppie rimanenti.

Antonio Rossi e Jury Chechi, i Medagliati, conquistano la vittoria. Immagini concesse da Sky. Sito ufficiale: pechinoexpress.sky.it La finalissima di Pechino Express, show Sky Original prodotto da Banijay in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è sempre disponibile on demand. – www.donnaglamour.it

Alla fine, a tagliare per primi il traguardo sul celebre tappeto rosso sono stati Jury Chechi e Antonio Rossi, confermando la loro forza e sintonia.

L’emozione della vittoria e il successo dello show

Il pubblico ha premiato anche quest’anno il format avventuroso di Pechino Express, diventato ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di viaggi e sfide umane.

La vittoria dei Medagliati è il coronamento di un percorso ricco di emozioni, momenti difficili ma anche di grande complicità. Jury e Antonio hanno dimostrato come la determinazione, l’esperienza e il lavoro di squadra possano portare lontano, anche in una gara così estrema.