Ecco come cambia la programmazione TV con l’elezione del Papa

L’elezione di Papa Leone XIV, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 8 maggio 2025, ha inevitabilmente stravolto la programmazione di tutti i canali televisivi, da quelli Rai a quelli Mediaset, ma non solo. Vediamo allora quali sono stati tutti i cambiamenti, canale per canale.

Elezione Papa: come è cambiato il palinsesto della Rai

Al momento della fumata bianca su ogni canale ci sono stati collegamenti con Città del Vaticano ed edizioni speciali dei vari telegiornali. Non vanno in onda i vari quiz come L’Eredità ma neppure Affari Tuoi.

In prima serata non ci sarà la puntata prevista con Che Dio ci aiuti, al posto della fiction con protagonista Francesca Chillemi ci sarà uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa.

Salta anche la programmazione del film Vicino all’orizzonte su Rai 2. Al posto della pellicola andrà in onda uno speciale del Tg2 sull’elezione del nuovo Pontefice. Su Rai 3 andrà invece regolarmente in onda la puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Pietro Chiambretti.

La programmazione TV Mediaset dopo l’elezione del Papa

Su Rete 4 Paolo Del Debbio stravolgerà la scaletta del suo Dritto e Rovescio che sarà dedicata ovviamente all’elezione del nuovo Papa. Su Canale 5 non andrà in onda Lo show dei record ma andrà invece in onda L’abbraccio del Papa, uno speciale che è condotto da Cesara Buonamici.

Come cambia il palinsesto di La7 dopo l’elezione del Papa

Anche su La7 cambia la programmazione: non appena c’è stata la fumata bianca, Enrico Mentana si è subito collegato con uno speciale del Tg La7 che proseguirà per tutta la serata. Insomma, non mancherà la Maratona Mentana, tanto seguita dai telespettatori, sull’elezione del nuovo Pontefice.