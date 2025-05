“Niente finale”: stangata per Ilary Blasi e The Couple, cosa filtra

A seguito degli ascolti non idonei è arrivata una brutta notizia per Ilary Blasi e la trasmissione The Couple: ecco cosa sappiamo.

Niente da fare per la trasmissione di Ilary Blasi, The Couple, che nelle ultime ore era stata attenzionata anche da Striscia per via di un possibile “imbroglio” da parte di una coppia di concorrenti. Il programma di Canale 5, a quanto pare, a causa dei bassi ascolti sarebbe già stato chiuso senza aspettare la finale programmata per i prossimi giorni.

The Couple, ascolti bassi e rumors

Le voci e le indiscrezioni filtrate dopo le ultime notizie in merito allo share di The Couple, programma con Ilary Blasi, non facevano sperare niente di buono. Ora, a quanto pare, tali rumors sarebbero diventati realtà con la trasmissione definitivamente “chiusa”. L’ultima puntata trasmessa il 4 maggio aveva fatto registrato dati impietosi, ben sotto le aspettative di Mediaset.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

In questo senso, già dopo la scorsa puntata erano state molteplici le voci di una chiusura anticipata con tanto di finale pronta ad arrivare prima per porre fine alla trasmissione. Adesso, le cose sarebbero anche peggio.

La decisione sul programma di Ilary Blasi

Stando a quanto filtra da diversi media, The Couple sarebbe stato chiuso già in queste ore. Niente da fare per Ilary Blasi che sarebbe stata ringraziata da Mediaset per il suo impegno. La trasmissione, da quanto si apprende è stata stoppata definitivamente a causa dei bassi ascolti. Anche la finalissima prevista per domenica 11 maggio 2025 sarebbe saltata. Secondo Fanpage, il montepremi da un milione di euro, ovviamente, non sarà assegnato e andrà direttamente in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.

Dalle informazioni raccolte, la donazione della somma di denaro avverrà attraverso Mediafriends – la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa impegnata da oltre 22 anni in concrete iniziative solidali e di sensibilizzazione sociale – a favore dell’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme ETS.