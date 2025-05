Ilary Blasi criticata sui social dopo la chiusura del reality The Couple: il silenzio della conduttrice fa discutere.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 maggio, il pubblico di Mediaset è rimasto sorpreso nell’apprendere la drastica decisione presa dal Biscione in merito al nuovo reality The Couple. Infatti, è stato deciso di cancellare l’ultima puntata prevista per l’11 maggio e di devolvere il montepremi in beneficenza. Una scelta dettata dagli ascolti deludenti delle puntate, che hanno dimostrato la scarsa capacità del format di attrarre il pubblico da casa.

Ma qual è stata la reazione della conduttrice del programma, Ilary Blasi? Scopriamo i dettagli.

Il silenzio social di Ilary Blasi fa discutere

Mentre il comunicato di Mediaset faceva il giro del web, Ilary Blasi si mostrava sorridente sui social, condividendo scatti di una giornata rilassante trascorsa al lago, probabilmente in compagnia del compagno Bastian Muller.

Ilary Blasi

Nessun accenno alla chiusura di The Couple, nessun commento, nessuna dichiarazione ufficiale.

Una scelta che molti utenti non hanno digerito: il suo profilo Instagram è stato inondato da critiche, con messaggi che accusano la presentatrice di ignorare il flop televisivo e di essersi disinteressata del pubblico e del progetto. Alcuni utenti hanno anche notato la rimozione di contenuti legati al programma, interpretando tale scelta come una presa di distanza.

Attesa per una dichiarazione ufficiale

Il pubblico è rimasto, quindi, sorpreso dalla (mancata) reazione della Blasi alla notizia della chiusura del suo programma.

Ad oggi, Ilary Blasi non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul caso, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe rompere il silenzio in una futura intervista che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il web continua a dividersi tra chi difende il suo diritto alla privacy e chi le chiede maggiore responsabilità pubblica, soprattutto in un momento così delicato per la sua carriera televisiva.