Fedez pubblica una storia criptica su Papa Leone XIV: scoppiano le polemiche online e sui media. Scopri cosa sta succedendo.

Nel pomeriggio di ieri 8 maggio è arrivata la tanto attesa fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina che annunciava l’elezione del nuovo Papa: Leone XIV. Dopo il celebre “Habebums papam” e il discorso che il nuovo pontefice ha rivolto al mondo intero, sui social e in televisione non si è fatto altro che parlare di chi sia in realtà Robert Francis Prevost.

Tra le tante persone che si sono espresse c’è anche Fedez, che attraverso i suoi canali social ha lanciato un messaggio chiaro su quello che è il suo pensiero sul nuovo Papa. Scopriamo che cosa ha detto e la reazione dei social.

Le accuse al centro del mistero condiviso da Fedez

Il rapper milanese ha condiviso due articoli relativi a controversie del passato del nuovo Pontefice, accompagnandoli da un’unica parola: “Amen“.

I due articoli scelti da Fedez fanno riferimento a episodi controversi legati alla figura di Prevost. Il primo si colloca nei primi anni Duemila, quando, come superiore della provincia agostiniana a Chicago, avrebbe ospitato un sacerdote già condannato per abusi in una struttura religiosa.

Proclamazione di Leone XIV come nuovo Papa (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) – www.donnaglamour.it

Invece, il secondo episodio risale al suo periodo in Perù, nella diocesi di Chiclayo, dove fu criticato per la gestione di due casi di molestie sessuali all’interno del clero. In entrambi i casi, la Chiesa ha sostenuto che Prevost abbia rispettato le procedure canoniche, ascoltando le vittime e inoltrando tutto alle autorità competenti.

Fedez e le critiche alla Chiesa

La scelta di Fedez di non aggiungere alcun commento testuale, se non un simbolico “Amen”, ha lasciato spazio a numerose interpretazioni. Tuttavia, chi segue il cantante sa che non è nuovo a esprimere dissenso verso le gerarchie ecclesiastiche. Già nel brano “Cardinal Chic”, Fedez aveva attaccato duramente il lusso e le contraddizioni della Chiesa, e sottolineato il contrasto tra i valori predicati e la realtà di certi ambienti vaticani.

Come prevedibile, la storia pubblicata da Fedez ha generato un acceso dibattito sui social network. C’è chi lo accusa di voler cavalcare la polemica e chi, al contrario, lo loda per il coraggio di sollevare dubbi su figure di potere. .