Francesca Tocca potrebbe diventare la nuova tronista di Uomini e Donne: l’indiscrezione sorprende fan e addetti ai lavori.

Manca ancora tempo all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, ma il toto-nomi è già cominciato. Tra le candidature più chiacchierate per l’ambita poltrona rossa c’è quella di Francesca Tocca, ballerina professionista e volto noto di Amici, oltre che ex compagna del maestro Raimondo Todaro.

La notizia, diffusa come indiscrezione, ha subito acceso il dibattito sui social e tra i fan del dating show di Canale 5. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Francesca Tocca a Uomini e Donne dopo la rottura con Todaro

Dopo la fine della lunga relazione con Raimondo Todaro, Francesca è tornata ufficialmente single e, secondo molti, potrebbe decidere di rimettersi in gioco proprio davanti alle telecamere del programma condotto da Maria De Filippi, con la quale ha già condiviso molte esperienze professionali.

Francesca Tocca – www.donnaglamour.it

Negli ultimi mesi, si era vociferato di una nuova frequentazione per la ballerina, ma è stata lei stessa a smentire categoricamente via social: “Ps sono single e tale voglio restare!“. Una dichiarazione chiara, ma che non esclude la possibilità di un cambio di rotta, soprattutto se a proporlo fosse un format capace di dare visibilità e, magari, anche emozioni autentiche.

Il pubblico di Uomini e Donne si dimostra curioso e diviso: da un lato c’è chi accoglierebbe Francesca Tocca a braccia aperte sul trono, dall’altro chi resta scettico sull’idea di vedere un volto già molto noto al centro della scena.

Un futuro in TV dopo l’amore finito con Raimondo Todaro

La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è iniziata quando erano ancora adolescenti ed è proseguita per anni tra alti e bassi. Dopo una crisi profonda causata dalla breve relazione di lei con il ballerino Valentin durante Amici, i due avevano provato a ricucire, soprattutto per amore della loro figlia.

Tuttavia, come dichiarato da Francesca in un’intervista a Verissimo, entrambi hanno compreso che separarsi era la scelta migliore: “Ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. Ci vogliamo bene, ma in modo diverso“.