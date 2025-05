Meghan Markle accusata per la sua ricetta dei sali da bagno: donna chiede 10 milioni per ustioni e disturbo post traumatico.

La duchessa imprenditrice Meghan Markle si è data al lifestyle e da anni dà consigli sul benessere e sulla cucina, ma alcune sue “ricette” si sono rivelate pericolose, e adesso un nuovo caso giudiziario potrebbe costarle caro.

Una donna, infatti, ha “testato” una delle sue ricette, ma le conseguenze sarebbero state devastanti e hanno portato a una richiesta di risarcimento di ben 10 milioni di dollari. Ma scopriamo che cosa è successo.

Guai per Meghan Markle: tutta colpa dei suoi sali da bagno

Nelle ultime ore ha già fatto il giro del mondo una notizia sconvolgente: una donna del Maryland ha avviato un’azione legale contro la Duchessa del Sussex, chiedendo un risarcimento di 10 milioni di dollari dopo aver utilizzato la sua ricetta per i sali da bagno, proposta durante il programma Netflix With Love, Meghan.

Secondo l’accusa, l’uso del composto le avrebbe provocato gravi ustioni e un disturbo post-traumatico da stress.

Meghan Markle – www.donnaglamour.it

La denuncia arriva da Robin Patrick, una donna diabetica che avrebbe seguito fedelmente le istruzioni di Meghan Markle, mescolando sale Epsom, sale dell’Himalaya, olio di arnica e lavanda. Dopo il bagno, Robin avrebbe iniziato a provare un forte bruciore cutaneo, che si sarebbe aggravato nel tempo fino a causarle ulcere dolorose su gambe e glutei.

La donna sostiene inoltre di aver sviluppato un trauma psicologico a seguito dell’episodio, lamentando l’assenza di adeguate avvertenze sui potenziali rischi legati all’uso del prodotto.

La difesa di Meghan Markle

L’avvocato di Meghan Markle ha prontamente respinto le accuse, dichiarando che la signora Patrick non avrebbe tenuto conto delle controindicazioni legate al sale di Epsom, noto per causare reazioni in persone con particolari condizioni mediche.

Secondo la difesa, i pericoli erano ben noti e non ci sarebbero quindi i presupposti per una denuncia per negligenza.

La vicenda, tuttavia, apre un dibattito più ampio sulla responsabilità delle celebrità nella diffusione di consigli fai-da-te su salute e benessere. Il caso sarà ora affidato a un giudice che dovrà stabilire se la Duchessa e i produttori dello show abbiano trascurato l’impatto delle proprie raccomandazioni sui soggetti più vulnerabili.

Insomma, il caso rimane aperto e ora non ci resta che attendere di scoprire i prossimi sviluppi.