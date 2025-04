“Comunista spocchiosa”: Geppi Cucciari replica all’hater

Critiche e insulti a Geppi Cucciari: la conduttrice non l’ha fatta passare liscia all’hater e ha replicato a modo suo.

Era stata definita asina in passato ma non c’è mai fine all’odio social. Infatti, purtroppo, Geppi Cucciari è finita nuovamente nel mirino di qualche haters che, però, questa volta non l’ha certo passata liscia. Infatti, la presentatrice ha deciso di rispondere, esattamente come fatto in passato, lanciando una pesantissima stoccata all’odiatore.

Geppi Cucciari: ironia pungente in tv

Come spesso accade, purtroppo, i personaggi dello spettacolo e del mondo della tv sono soggetti a complimenti esagerati e, allo stesso tempo, delle volte, anche a critiche sproporzionate che, in determinate circostanze, diventano veri e proprio “attacchi d’odio”. Anche Geppi Cucciari non è immune a tutto questo e la sua ironia pungente su ogni tematica la porta a dover fare i conti, appunto, con gli haters.

Protagonista di ‘Splendida cornice’ e recentemente anche come co-conduttrice a Sanremo 2025, la Cucciari ha fatto della sua comicità pungente e del suo sarcasmo un punto di forza che, però, l’ha spesso portata a scontrarsi con chi aveva opinioni differenti dalle sue, anche in ottica politica come è accaduto da poco…

Il botta e risposta con l’hater

Dando uno sguardo al profilo su X della Cucciari, infatti, è stato possibile imbattersi in un botta e risposta piuttosto acceso con un hater che ha gratuitamente insultato la presentatrice. Dal canto suo la comica e conduttrice sarda ha replicato con forza: “Sto guardando LOL solo per convincermi che Geppi Cucciari ha fatto bene a lasciare la comicità per fare la conduttrice comunista spocchiosa”, ha detto l’odiatore. Da qui la risposta della diretta interessata: “Quelli che mi danno della comunista spocchiosa spesso sono fascisti umili“. Sarà finita qui? Staremo a vedere se la conversazione vedrà nuove risposte o colpi di scena.