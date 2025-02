La conduttrice e comica Geppi Cucciari è finita nel mirino degli haters: la replica da applausi e lo sfogo social.

Dopo essere stata protagonista al Festival di Sanremo 2025 dove ha affascinato con la sua eleganza e la sua simpatica ma anche per alcune risposte fumantine, Geppi Cucciari, comica e conduttrice, è stata coinvolta in un curioso botta e risposta social dove ha confermato tutto la sua ironia e anche il suo modo pungente di dire le cose. La donna, infatti, ha risposto con sarcasmo ad un commento offensivo ricevuto sui social.

Geppi Cucciari, il botta e risposta

Come spesso accade sulle piattaforme social, molti personaggi vip si trovano a fare i conti con gli haters. In questo senso, anche Geppi Cucciari non è stata da meno. Nelle ultime ore, su X (ex Twitter), la presentatrice e comica ha ricevuto alcuni messaggi molesti da parte di haters. Frasi alle quali ha voluto replicare a modo.

Geppi Cucciari – www.donnaglamour.it

La Cucciari ha risposto a tono agli odiatori dimostrando ancora una volta la sua abilità nel gestire le critiche con intelligenza e umorismo. Tutto ha avuto inizio con un post di un utente che, menzionando il programma ‘Un giorno da pecora’, ha usato termini offensivi per riferirsi alla Cucciari, definendola “l’asina sarda“.

Non si è fatta attendere la replica della comica, che ha risposto con un lapidario ma efficace: “Peccato non piacere agli stro**i”. Una replica che ha suscitato molte reazioni, ottenendo oltre 11.000 like e centinaia di condivisioni.

L’educazione e lo sfogo finale

Tra i commenti di supporto a seguito dell’antipatico siparietto si è fatto notare quello del noto giornalista Paolo Giordano che ha detto: “Meglio non piacere agli idioti”. Un altro utente ha invece ironizzato sulla situazione scrivendo: “Ciao Geppi, non so se sono stronzo ma non piaci neanche a me.” Cucciari ha replicato con il suo inconfondibile stile: “Almeno sei educato, quindi va bene lo stesso!”.

A completare il tutto, poi, il commento conclusivo della stessa Cucciari che si è sfogata ulteriormente: “Ed io è una settimana che mi prendo dell’asina, della vacca, del cesso, della troia e che ricevo minacce fisiche e per te il punto è ‘accettare di non piacere?’ Perfetto”.