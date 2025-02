Ancora preoccupazione per Kate Middleton. Secondo gli esperti della casa reale avrebbe uno stress estremo post cancro.

Il 2024 è stato un anno molto complicato per Kate Middleton, forse uno dei più difficili della sua vita a causa di un tumore che le è stato diagnosticato, ma di cui non ha mai voluto rivelare i dettagli. Dopo un lungo periodo di lontananza dalla scena pubblica, in cui la principessa si è sottoposta alle cure necessarie, Kate ha annunciato il suo ritorno suscitando grande gioia tra i suoi sostenitori.

Tuttavia, pur essendo considerata “libera dal cancro“, ci sono ancora alcuni limiti che le impediscono di dedicarsi completamente agli impegni pubblici. Ma scopriamo che cosa sta succedendo e come sta oggi la principessa.

Kate Middleton non parteciperà ai Royal Tour

Come riportato da diversi media, la principessa ha ricevuto un bollettino medico che segnala un “stress estremo” che la costringe a rimanere a casa e a non accompagnare il principe William nei prossimi Royal Tour.

Questa notizia ha suscitato preoccupazione tra i sostenitori della famiglia reale, poiché Kate rappresenta una figura centrale nel panorama reale britannico.

Kate Middleton

Dopo aver annunciato di essere “libera dal cancro” in un video dello scorso settembre, Kate ha ora bisogno di tempo per riprendersi completamente.

Le rivelazioni degli esperti reali

Fonti di Kensington Palace hanno confermato che la principessa deve ancora ottenere il permesso dai suoi medici per viaggiare all’estero, e ciò dimostra l’importanza di un recupero adeguato dopo una malattia così significativa.

Richard Fitzwilliams, esperto di reali, ha spiegato che lo stress post cancro è una condizione seria e che la decisione di Kate di non partecipare ai prossimi eventi ufficiali è motivata dalla necessità di prendersi cura della sua salute mentale e fisica. Questa situazione è particolarmente significativa in un momento in cui la famiglia reale si sta preparando a eventi pubblici e impegni di alta visibilità.